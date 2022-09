Une tentative de braquage à l'agence bancaire de Fare Tony

Tahiti, le 27 septembre 2022 – Un quinquagénaire a été interpellé mardi matin par les policiers de la Direction territoriale de la police nationale (DTPN) alors qu'il s'était introduit dans l'agence de la Banque de Tahiti de Fare Tony à Papeete armé d'un couteau pour demander “une certaine somme d'argent”.



L'information bruissait sur les réseaux sociaux après le fait divers, heureusement sans gravité, qu'ont vécu les clients et le personnel de l'agence de la Banque de Tahiti à Fare Tony mardi matin. De sources judiciaires, un quinquagénaire est rentré dans la banque vers 10 heures armé d'un couteau pour “réclamer une certaine somme d'argent”. L'homme n'a, semble-t-il, pas vraiment eu le temps mettre une quelconque menace à exécution, puisque les alarmes de sécurité ont été rapidement déclenchées et qu'une patrouille de la Direction territoriale de la police nationale (DTPN) a été immédiatement dépêchée sur place. Les policiers ont alors interpellé le quinquagénaire directement dans l'agence bancaire et l'ont conduit au commissariat de police de Papeete pour l'interroger.



Le parquet confirmait mardi après-midi qu'une enquête préliminaire avait été ouverte et confiée aux policiers de la DTPN. Le suspect était d'ailleurs toujours placé en garde à vue mardi soir. Il était néanmoins trop tôt pour affirmer avec certitude les motifs et les circonstances exactes de cette tentative de braquage.