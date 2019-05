Une taxe de séjour à 50 francs par nuit pour les visiteurs de Paea

PAEA, le 20 mai 2019 - Cette taxe concerne tous les nouveaux modes d'hébergement à vocation touristique, tels que les hébergements AirBnb. La commune de Paea a décidé d'instaurer cette taxe de séjour "sur le nombre réel de nuitées que comptabilise l'établissement d'hébergement".



Cette taxe de séjour est de 50 francs par jour et par personne âgée de 12 ans au minimum. Elle concerne tous les établissements d'hébergement à vocation touristique présents sur Paea et elle est applicable depuis le 1er janvier 2019.



Une règlementation a d'ailleurs été prise par le pays, l'an dernier, pour les "nouveaux modes d’hébergement et d’usages, notamment en ce qui concerne "le meublé de tourisme", qui, exploité le plus souvent via le site internet AirBnB, consiste à offrir en location à une clientèle de passage, locaux ou étrangers, des maisons, villas, ou appartements meublés à l’usage exclusif du locataire" , indique un communiqué.



Si la municipalité assure qu'elle affichera les tarifs de la taxe dans ses locaux, elle invite aussi les propriétaires de ces hébergements à en faire de même, avant de préciser que "le paiement de la taxe devra s’effectuer à la Mairie auprès du service de la Régie des Recettes via un formulaire de déclaration. Aussi, en cas d’absence de déclaration ou d’infraction, la taxe de séjour pourra faire l’objet de pénalités définies par la règlementation en vigueur" .



Cette taxe de séjour permettra de financer les dépenses liées au développement et à la promotion touristique à Paea.