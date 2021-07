Une table ronde “planétaire” à Faa'a

Cette table ronde à Tavararo a été mise en place “pour dénoncer ce qui se passe à Paris”, assure Oscar Temaru. Il considère que celle de Paris n'est “pas légitime, ni représentative” puisque les associations anti-nucléaire n'ont pas effectué le déplacement. Ce déplacement à Paris a été mis en place pour, selon lui, “amadouer et calmer un peu les esprits” suite à la publication du livre “Toxique”. “On n'est pas dupe” a lancé Oscar Temaru.



Le leader indépendantiste considère que, depuis la réinscription de la Polynésie sur la liste des pays à décoloniser, “tout bouge. Ils sont obligés d'organiser une mascarade de table ronde”. Et selon lui “rien de positif” ne va sortir de ces réunions. Pour lui, la table ronde à Paris est une table “verticale car il y a le roi et les vassaux qui écoutent ce que dit le roi”. Alors que les discussions à Faa'a étaient “libres et sans le poids de l'État”.



Le coordonateur de la table ronde à Tavararo Michel Villar estime que “la délégation à Paris ne va pas donner des résultats probants” puisque, selon lui, elle n'est “ni légitime, ni positive”. Il estime en effet que les compensations, les indemnisations des victimes du nucléaire, les réparations des préjudice sanitaires et environnementaux “ne peuvent se faire en l'absence de la garantie d'impartialité et de l'expertise de l'ONU”.

Le leader indépendantiste considère que la rencontre à Paris est également l'occasion pour la France de rappeler qu'elle “a pris une décision politique d'utiliser notre pays pour les essais nucléaires” juste après que l'Algérie a eu son indépendance. “J'entends de temps en temps de la part des partis politiques collaborateurs de la politique de l'État qu'il n'y a pas à mêler la politique et le nucléaire” assure dépité le tāvana de Faa'a.