Une suite pour le film d'animation Vaiana

Selon le site We Got This Covered , Disney serait actuellement aux premiers stades de la préparation d'une suite du dessin animé Vaiana. Très peu de détails sont disponibles pour le moment mais le site précise que les deux doubleurs principaux, Dwayne Johnson (Maui) et Auli'i Cravaho (Vaiana) pourraient reprendre leurs rôles dans ce nouvel opus du film d'animation.Sorti en 2016, le premier volet de Vaiana (Moana en V.O.) a rapporté plus de 643 millions de dollars de recettes dans le monde. En France, le film a attiré plus de 5,6 millions de spectateurs, ce qui en fait la production cinématographique la plus vue cette année-là.