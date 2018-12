Une sud-coréenne agressée dans le centre-ville de Papeete

PAPEETE, le 20 décembre 2018 - La jeune femme, sous-officier sur un bateau sud-coréen amarré dans le port de Papeete, a porté plainte ce jeudi matin à la DSP. Selon ses déclarations, elle aurait été frappée par un individu non identifié alors qu’elle se trouvait dans des toilettes du centre-ville de Papeete. Elle a subi une fracture du nez et devrait prendre l’avion ce soir pour rejoindre Séoul afin d’y être opérée.



Les faits auraient eu lieu le 18 décembre dernier dans des toilettes publiques du centre-ville de Papeete. Selon ses déclarations, la victime était en train de se laver les mains lorsqu’un individu s’est approché d’elle. Après s’être brièvement adressé à elle, l’homme lui aurait porté trois coups de poing au visage.



La jeune femme, qui a le nez cassé, devrait prendre l’avion ce jeudi soir et rejoindre Séoul où elle sera opérée.