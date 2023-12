Une stratégie pour un développement durable et inclusif

Tahiti, le 5 décembre 2023 – La mise en œuvre de la Stratégie de l’innovation 2030 a été lancée ce mardi matin dans le hall de l'assemblée. Ce plan d'action vise à construire un nouveau modèle de développement plus autonome et autosuffisant.



Ce mardi, dans le hall de l'assemblée, la phase de mise en œuvre de la Stratégie de l’innovation 2030 a été lancée. Ce plan d'action à long terme, adopté à l’assemblée en octobre 2022, ambitionne de construire ensemble un nouveau modèle de développement. Il s'appuie sur une vision globale, celle de faire de la Polynésie un territoire de solutions et d'innovations.



Cette stratégie, aussi baptisée “Polynésie océan d'innovation” définit donc les grands domaines stratégiques du développement durable et inclusif de la Polynésie française pour lesquels les forces de recherche (opérateurs publics) et d’innovation (acteurs privés, associatifs et sociétaux) seront mobilisées : développement de l’économie bleue durable et décarbonée, de la résilience terre-mer, des productions d’excellence, de la bioéconomie, de la valorisation biotechnologique et du tourisme éco-culturel. Quarante actions concrètes et opérationnelles sont d'ores et déjà inscrites dans cette stratégie.



Rédigé par Thibault Segalard le Mardi 5 Décembre 2023 à 15:55 | Lu 90 fois