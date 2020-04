Une sortie vélo sur home-trainer en Facebook Live

🔴 SORTIE HOME-TRAINER EN FACEBOOK LIVE 🔴 🎁 DES DIZAINES DE CADEAUX A GAGNER DE NOS PARTENAIRES Vini ET Gerolsteiner...

Publiée par Fédération tahitienne de triathlon sur Vendredi 24 avril 2020

Les mesures de confinement qui sont instaurées depuis un mois au fenua ont obligé les fédérations sportives à être plus créatives pour continuer à mobiliser leurs adhérents, et pour les inciter à continuer à la pratique d'une activité physique.C'est dans ce cadre que la Fédération tahitienne de triathlon (FTT) organise samedi matin une sortie vélo sur home-trainer. Une séance qui sera diffusée en direct sur sa page Facebook à partir de 8h30. L'occasion donc de pouvoir se défouler et de rouler sur quelques quelques kilomètres tout en respectant les règles de confinement. Aucun niveau n'est exigé pour cette séance spéciale.Joe Tapare, président de la FTT, et Benjamin Zorgnotti, médaillé d'or du triathlon lors des derniers Jeux du Pacifique, participeront à cette sortie.