Une soirée qui ne manquera pas de celte

Tahiti, le 28 septembre 2022 – Une soirée “100%” celtique se tiendra à l'hôtel le Tahiti by Pearl Resorts de Arue, vendredi de 18 à 22 heures. Au programme, un concert du groupe celtique breton Nomades, une animation de Dj Bert, une prestation de danse polynésienne avec la troupe de Tamariki Poerani, mais également des spécialités culinaires.



Après le grand succès de la Grande nuit celtique en 2018, Léo Marais Productions et LA Productions organisent la soirée 100% celtique au restaurant Hitimahana de l'hôtel le Tahiti by Pearl Resorts, à Arue, vendredi de 18 à 22 heures. L'ambiance celtique est assurée avec le groupe Nomades, qui offrira un spectacle en deux parties, avec des compositions originales et des reprises, irlandaises et bretonnes. Dj Bert prendra le relais lors de l'entracte, pour ensuite laisser place à la deuxième partie de la soirée avec une prestation de danse, de la troupe Tamariki Poerani. Six danseuses ont été sollicitées pour la représentation, dont Natalia Louvat, 1er prix de la meilleure danseuse au Heiva i Tahiti 2022. “L'idée est de mêler un groupe de musique celtique breton et un groupe de danse polynésienne, pour en faire un mariage culturel”, explique Léo Marais, coorganisateur de l'événement. Musique celtique, danse polynésienne, deux pans de culture aux antipodes entre lesquels les artistes tenteront de jeter des ponts. La soirée promet d'être riche en surprises, non seulement en termes de spectacle mais aussi en matière de spécialités culinaires. Au menu : des crêpes, des galettes saucisse, des cornets de patates au lard, des fars bretons et bien d'autres spécialités seront proposés par les stands prévus.



Pour ce “mariage culturel”, le public est d'ailleurs invité à venir vêtu d'une marinière (maillot blanc à rayures bleues) ou d'une tenue locale.



Le groupe Nomades est composé de deux guitaristes, un bassiste, un batteur et un violoniste. Les artistes européens sont arrivés lundi soir et repartent mardi prochain. Durant leur séjour, outre leur spectacle lors de la soirée celtique de vendredi, le groupe a prévu de rencontrer des élèves du lycée hôtelier et du tourisme de Punaauia, pour leur faire une démonstration musicale.





Billetterie Le lieu de rendez-vous a une capacité d'accueil de 800 personnes pour cette soirée, et déjà 500 billets ont été vendus. Les tickets sont en vente à la billetterie du Pacifique (Radio 1 et Tiare FM à Fare Ute ou en ligne) et dans les magasins Carrefour (Faa'a, Punaauia, Arue et Taravao). Une billetterie sera également sur place, vendredi soir à partir de 17 heures.



Tarif adulte : 4 000 Fcfp Tarif enfants de moins de 10 ans : 2 000 Fcfp

Pas de réservations possibles pour les places au restaurant.





Rédigé par Meleana CHE FAT le Mercredi 28 Septembre 2022 à 17:05 | Lu 153 fois