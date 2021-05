TAHITI, le 17 mai 2021 - L’association Tāparau propose ce jeudi une soirée littéraire sur le thème du voyage. Les auteures invitées s’interrogeront sur les enjeux, les impacts du voyage, des voyageurs et de leurs récits. Elles s’intéresseront au rôle des femmes hier, et aujourd’hui.



Fort souvent, et depuis longtemps, les voyageurs et leurs récits ont grandement participé à la transmission du savoir et de la culture. Ils ont inspiré romanciers et poètes, ont été repris dans de nombreux contes et légendes.



L’association Tāparau propose, le temps d’une soirée, de s’arrêter sur le voyage et les voyageurs dans la littérature. À cette occasion, elle réunit des auteures et les invite à se pencher sur les différentes formes de productions littéraires, à voir comment le lecteur peut s’approprier les expériences de ces auteurs et voyager à son tour réellement ou par l’imaginaire.



Les invitées sont au nombre de quatre. Il y a Michèle Lewon qui a dernièrement signé Le diable s’est invité à bord, un roman inspiré d’une histoire vraie. Il raconte le pari fou de six Polynésiens qui ont décidé ou accepté de revivre à l’envers le périple de leurs ancêtres arrivés dans les archipels du Pacifique 6 000 ans plus tôt. Comment, à partir du journal de bord d’un navigateur, écrire un roman avec l’ambition de fournir une représentation de la réalité ?



Simone Grand, auteure aux multiples textes, s’attardera sur le voyage dans les légendes et contes polynésiens. Après un rapide rappel de la création du monde par le dieu Ta’aroa, elle fera (re)découvrir au public les voyages des héros légendaires Hiro, Maui, Tafa'i et tant d'autres, relatés dans les légendes et contes polynésiens.



Corinne Raybaud quand à elle a écrit Femmes, exploratrices et voyageuses dans le Pacifique aux 18e et 19e siècles. Elle présentera ces femmes d’exception en revenant sur leur vie dans les siècles passés qui furent difficiles, avec une soumission à des règles sociales très strictes établies par les hommes et l’Eglise.



Enfin, Patricia Bennel qui depuis 2009 fait de la traduction. Elle vient de publier un livre de poèmes dans les deux langues avec l’aide d’un co-traducteur : l’auteur Isidore Hiro. Passionnée par la littérature, la poésie en général et la littérature polynésienne en particulier, elle interviendra sur le thème du voyage dans la poésie polynésienne de 1970 à nos jours.



À l’issue des interventions, le public pourra à son tour prendre la parole pour interroger les invitées ou bien pour faire part de ses propres remarques et réflexions pour nourrir les échanges.