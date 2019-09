Une soirée dédiée à la prévention du suicide

Dans le cadre des manifestations organisées en vue de la journée mondiale de prévention du suicide, l’association SOS Suicide organise dimanche 8 septembre une randonnée cycliste autour de Tahiti, en partenariat avec l’AS Pirae cyclisme. La manifestation participe au mouvement international Cycle around the Globe. Cet événement annuel rassemble les populations du monde entier dans le but de soutenir les professionnels, les bénévoles, les personnes en souffrance ainsi que leurs proches. Les kilomètres parcourus par les cyclistes locaux viendront s’ajouter à ceux effectués par les autres pays à travers le monde. Le départ sera donné à la mairie de Pirae dès 7 heures dimanche.

Des collations seront distribuées durant le parcours. Un ravitaillement est prévu au restaurant Terre et Mer de Taravao et à l’arrivée mairie de Pirae. De nombreux lots seront à gagner par tirage au sort dont un billet d’avion A/R toutes destinations sur Air Tahiti Nui.

Renseignements : www.sossuicide.pf