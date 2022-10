Une soirée consacrée à la biographie

TAHITI, le 26 octobre 2022 - L’association Tāparau organise une nouvelle soirée littéraire sur le thème de l’écriture de son histoire ou celle de sa famille. Plusieurs intervenants partageront leur expérience d’écriture de biographie avant de laisser place aux échanges avec le public.



“Comment écrire son histoire ou celle de sa famille ?” C’est le thème choisi pour la prochaine soirée littéraire de l’association des auteurs, illustrateurs et compositeurs, Tāparau. Elle a lieu ce jeudi de 18 heures à 20 heures, à la bibliothèque Adultes de la Maison de la culture. Les intervenants partageront leur expérience, évoqueront leurs difficultés, prodigueront des conseils. Cette soirée s’adresse à tous, à celles et ceux qui ont déjà une idée et l’envie de se lancer, qui ont un projet d’écriture ou bien à celles et ceux qui cherchent des contacts pour les aider, des pistes.



Méria Orbeck est écrivain public. L’écrivain public est un professionnel de la communication écrite, il répond aux demandes d’aides à la rédaction. Il rédige des documents administratifs par exemple, des lettres mais aussi des récits de vie. Avec elle, se trouvera également Fetia Maucotel, il a signé à 19 ans l’ouvrage Un Sentier semé d’étoiles. Il est l’un des plus jeunes, ou peut-être le plus jeune auteur polynésien. Son livre est paru il y a un an. Il l’a écrit pour lui d’abord, un peu “ comme une conversation avec mon moi passé” . Ensuite, il a réalisé que ce qu’il écrivait pourrait aider ceux qui, comme lui, étaient perdus et en recherche de réponses. Fetia Maucotel avait envie aussi de ne jamais oublier qui il est. Il a concentré ses souvenirs dans ce livre “ comme un coquillage qui porterait à mon futur moi les échos de son passé ”. L’écriture s’est faite “un peu toute seule”, presque naturellement. C’est un roman d’apprentissage, un récit de sa vie, qu’il a démarré dès l’âge de 17 ans. Il sera présent en visioconférence car il étudie aujourd’hui au Canada.



Lors de la soirée, se trouvera par ailleurs Michel Petit qui a écrit plusieurs ouvrages dont une biographie sur sa famille arménienne intitulée Sultane d’Arménie et paru en 2010. Il a également écrit Taote Feti’i, Un médecin de famille à Tahiti paru en juin 2012. Cet ouvrage raconte le parcours d’un généraliste venu s'installer à Tahiti. Le médecin découvre rapidement que le paradis qu'il imaginait est bien loin de la réalité. Son dernier livre est intitulé Erreur Médicale, il sortira pour le Salon du livre.



Patrick Chastel est le quatrième intervenant attendu. Il a déjà écrit plusieurs biographies, dont Fernand Chaves, Une vie au pas de course. Il constate que les personnes qui cherchent à écrire leur vie ou celle de leur famille sont de plus en plus nombreuses. Il sera accompagné de Fernand Chaves : “ Ensemble nous raconterons comment se sont passé les entretiens ”, promet-il.



Patrick Chastel indique vouloir démarrer en rendant hommage à Michèle de Chazeau qui vient de fêter ses 90 ans. Avec son émission Rencontres, elle dans cette dynamique d’écouter et transmettre les histoires de particuliers.



Il envisage ensuite d’insister sur les “ constantes ” de l’exercice, il y en a quelques-unes. Mais aussi – et surtout – sur les différences. “ En fait, chaque écriture de biographie est particulière cela dépend beaucoup de l’histoire de chacun .” Ce qui importe le plus c’est la relation qui s’installe entre l’auteur et la personne qui se dévoile. Lionel Duroy, qui a écrit de nombreuses biographies dont celle de Tavae Raioaoa dans le livre Tavae Si loin du monde paru en 2004, a été invité au Salon du livre de Papeete en 2014. À cette occasion, il avait donné une conférence et expliqué qu’il discutait toujours plusieurs heures avec la personne dont il racontait la vie avant de s’engager. “ Pour ma part, j’ai déjà refusé des projets d’écriture de biographie quand le courant ne passait pas ”, avoue Patrick Chastel.



Lors de la soirée il sera également question de la notion de nègre, ou Ghost Writer, ou encore prête-plume. Il s’agit d’un auteur sous-traitant, un anonyme, qui prête sa plume pour l’écriture d’un texte que signe une autre personne, souvent célèbre. Alexandre Dumas a popularisé le terme et la pratique. “ On dit que tout le monde a lu Alexandre Dumas, mais personne n’a jamais tout lu d’Alexandre Dumas, même pas lui ”, plaisante Patrick Chastel.



4 intervenants complémentaires



L'Association Tāparau organise conjointement avec la Maison de la culture de Polynésie deux soirées littéraires par an, depuis 2019 à la Médiathèque de la Maison de la Culture. Ce jeudi 27 octobre à 18 heures, seront abordées les questions relatives à l'écriture de soi (autobiographie...) ou à l'écriture de l’histoire de la famille (biographie...). Ce sujet intéresse particulièrement les familles polynésiennes dont l'ancêtre vient d'un pays extérieur, et dont on ne sait rien ou plus grand chose, mais qu'on aimerait tant découvrir.



Plusieurs intervenants sont attendus : Patrick Chastel avec le sportif Fernand Chaves dont l’écrivain a fait la biographie : Une vie au pas de course ; Michel Petit, auteur du livre Taote Feti’i, Un médecin de famille à Tahiti et qui a signé un ouvrage sur sa famille d'Arménie ; Fetia Maucotel, jeune écrivain polynésien auteur en 2021 du livre autobiographique Un sentier semé d'étoiles ; et Méria Orbeck, écrivain public.



