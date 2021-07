Une soirée caritative clôture le festival Tahiti Ti'a Mai

"C'est beaucoup de joie de se dire que c'est une cause à laquelle beaucoup se reconnaissent", confie Père Christophe après avoir reçu un appel de Marguerite Lai lui annonçant l'organisation de cette soirée caritative. "Les personnes à la rue, ce sont des polynésiens, des gens d'ici. Ce ne sont pas les enfants du gouvernement, ce sont les enfants de la Polynésie et il est important que tout le monde soit acteur", et pas seulement le Pays, qui a "déjà donné le terrain".



Père Christophe estime lui aussi que tout le monde peut se retrouver sans toit du jour au lendemain, "mais il y a des facteurs qui font qu'on se retrouve dans la rue (…).Et parfois, on a un acte manqué qui fait que la personne va se retrouver à la rue", dit-il. Mais pour lui, plus vite on aide une personne, plus vite on pourra la sortir de cette situation. "C'est l'objectif du centre Te Vaiete. Que les gens viennent spontanément dès qu'ils sont en difficulté et qu'on puisse, le plus rapidement possible, les orienter pour qu'ils s'en sorte au plus vite".