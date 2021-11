Une soirée à l'école des lutins

Tahiti, le 23 novembre 2021 - Les Extraordinaires de Tahiti reviennent avec un nouveau dîner-spectacle pour toute la famille. Cette soirée, comme la précédente qui avait eu lieu en juin dernier, fait intervenir des acteurs jouant un scénario original imaginé spécialement pour l’occasion.



Un nouveau dîner-spectacle est organisé par les Extraordinaires de Tahiti. Cette soirée, comme la précédente qui avait eu lieu en juin dernier, fait intervenir des acteurs jouant un scénario original imaginé spécialement pour l’occasion : Le père Noël est en quête de futurs potentiels lutins pour remplacer ceux qui, après de nombreuses années de fidèles et loyaux service, ont décidé soit de partir en vacances, soit de se reconvertir. D’autres sont partis à la retraite. Pour les remplacer deux grandes soirées de formation au métier de lutin sont prévues en décembre à l’occasion d’un dîner-spectacle. Si tu as la chance de pouvoir y participer tu seras mis à l’épreuve. Et si tu réussis tu pourras repartir avec ton diplôme d’apprenti lutin !



Ces soirées sont organisées par Les Extraordinaires de Tahiti qui a organisé un tout premier dîner-spectacle en juin dernier sur le thème : Les créatures fantastiques. Le déroulé des soirées est imaginé par Sydélia Guirao qui fait intervenir une équipe d’acteurs et d’artistes. Cette dernière l’accompagne le jour J, elle accueille les enfants, divertit les tout-petits, les encourage à participer à la fête. Le spectacle est pensé pour les enfants, mais la soirée s’adresse aux familles.



2h30 de spectacle



La soirée commencera dès 18 heures. Des comédiens seront là pour t’accueillir. Un buffet sera servi entre 18h30 et 19 heures. Durant la première heure consacrée au repas, certains comédiens lutins passeront de table en table. Un jeu sera à ta disposition sur la table. La formation sera lancée entre 19 heures et 19h15. Elle consistera en une heure de cours de chamaillerie de lutins et de cours de lutinerie intensif ! Tu seras bien sûr invité à participer. Le grand final est prévu entre 20h15/20h30. Si tu te montres à la hauteur, tu recevras ton diplôme à ce moment-là.



Sydélia Guirao précise : " Comme nous avons dû refuser du monde la première fois, nous avons pris le risque de tenter deux soirées. Nous espérons pouvoir les remplir, car alors cela annoncerait la possibilité de travailler sur quatre spectacles différents par an pour les enfants. Et un tout autre type de soirée ludique pour un public plus âgé… ", annonce-t-elle.