Une session budgétaire sous le signe "de la bonne santé" du Pays

Les points forts du discours d'Édouard Fritch, président de la Polynésie française





Le câble Manatua prévu en décembre

"La route du deuxième câble international Manatua est désormais arrêtée. La pose se fera au départ des Samoa, en direction de Niue et des Cook, pour une arrivée prévue en Polynésie en décembre et une mise en service en juin 2020. Par ailleurs, nous avons demandé à l’OPT d’envisager l’ouverture d’une liaison vers les Australes (…). "





Le temps d’attente des bus indiqué

"Au cours des deux prochaines années, il est prévu la mise en service de 240 nouveaux bus, dont 20 électriques (…). Les circuits de desserte ont été revus pour correspondre au mieux aux attentes des usagers et 650 points d’arrêt intelligents seront installés sur l’île, la gestion électronique permettant de connaître le temps d’attente. La billetterie sera également informatisée (…)."





La reconstruction du centre de jour pour les SDF

"En accord avec la commune de Papeete (…), nous allons procéder à la reconstruction du centre de jour qui accueille actuellement les associations Te Vai’ete et Te Torea sur l’actuel terrain de Vaininiore, derrière la caserne des pompiers. Cette opération se doublera d’une résorption de l’habitat insalubre du quartier. (…). Le centre d’hébergement d’urgence de Tipaerui va, lui, être rafraichi et mis aux normes (…)".





Le dispositif d’incitation fiscale pour l’emploi durable prolongé

"Il a été proposé de prolonger pour deux années le dispositif d’incitation fiscale pour l’emploi durable. Ce dispositif permet aux entreprises créant des emplois de bénéficier d’un crédit d’impôt pouvant aller jusqu’à 1,5 million de Fcfp par an et par emploi créé (…)".





Une fiscalité favorable au secteur touristique

"Le gouvernement accompagne la création des pensions de famille, qu’elles soient installées sur Tahiti ou dans les îles, avec une incitation fiscale à hauteur de 40% du montant du projet. Le seuil minimal d’investissement a été revu à la baisse, passant ainsi de 100 à 50 millions de francs, afin de permettre l’éligibilité à ce dispositif de plus petits projets.

Pour accroitre la capacité d’accueil hôtelière du Pays, le gouvernement maintient son soutien aux constructions d’hôtels neufs qui pourront bénéficier de la défiscalisation locale à hauteur de 40% du montant d’investissement. Par ailleurs, il vous sera proposé que ce taux soit porté à 60% lorsque la construction d’hôtel est réalisée dans une île autre que Tahiti, Bora Bora ou Moorea (…)".





Une croissance du produit de la TVA de 5.4%

"Il convient de noter une croissance du produit de la TVA en régime intérieur de 5,4% sur les sept premiers mois de l’année par rapport à 2018, notamment portée par la consommation des ménages et l’investissement des entreprises.





Les travaux du centre des congrès prévus au 3e trimestre 2020

Le projet de Village tahitien se poursuit (…). Concernant la construction du centre des congrès sur les hauteurs de Outumaoro : l‘appel à candidature pour la maitrise d’œuvre a été lancée en avril 2019. Vingt candidatures, dont certaines grandes signatures internationales, ont été réceptionnées par TNAD. Quatre candidats ont été retenus par le jury pour la phase de dialogue compétitif qui va aboutir au choix du lauréat, et de son projet, en début d’année 2020. Les appels d’offres des entreprises seront lancés dans le courant du 1er semestre 2020 et le début des travaux est prévu pour le 3e trimestre 2020 (…). Il est aussi prévu d’aménager 1 500 places de parking (…)."





Le projet de ferme aquacole de Hao toujours d'actualité

"Le président de la société Tahiti Nui Ocean Food, Wang Cheng, apparaît plus que jamais déterminé à réaliser le projet de ferme aquacole sur Hao. Les échanges réguliers que nos services administratifs entretiennent avec les membres de son équipe nous confortent dans cette voie.

Les services du Pays ont instruit, entre mars et mai 2019, le renouvellement des autorisations administratives, ainsi que la prorogation du permis de construire pour la construction de la « base vie / chantier ». Par ailleurs, une mission technique a été organisée en avril à Shanghai et a notamment porté sur les autorisations de travaux immobiliers à venir et sur le dossier des ICPE à mener par les bureaux d’études de TNOF. Les demandes de modifications sont en cours d’instruction (…)."