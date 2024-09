Une semaine pour prévenir le suicide

Tahiti, le 5 septembre 2024 – L’association SOS Suicide organise une semaine autour du bien-être mental, du 6 au 14 septembre, à l’occasion de la Journée mondiale de prévention du suicide.





Dans le cadre de la Journée mondiale de prévention du suicide, le 10 septembre, l’association SOS Suicide organise une semaine autour du bien-être mental, dans les jardins de la mairie de Pirae.



De nombreux stands et ateliers sont au programme avec pas moins de 16 partenaires mobilisés, tels que le Samu, les pompiers, la gendarmerie, le service de psychiatrie ou l’association Cousins Cousines. “Nous ne sommes pas seuls. Quand on parle de mal-être, ça peut être associé à des situations de violence, de consommation de drogues, de maladies, etc.”, remarque la présidente de SOS Suicide, Anie Tuheiava.



444 767 : les appels en hausse

Deux conférences sont également prévues au lycée hôtelier et à l’hôpital de Taaone, sans oublier la rando-cyclo annuelle autour de l’île de Tahiti, avec le soutien de Pirae Cyclisme. En parallèle, la formation des écoutants se poursuit, de même que la recherche de bénévoles. “Sur 100 adhérents, nous sommes quatre actifs. On cherche des gens disponibles, qui ont envie d’aider.”



Pour l’association, mobilisée auprès des congrégations religieuses, dans les collèges-lycées et lors des actions de jeunesse du Pays, le combat reste d’actualité. “Depuis janvier, il y a une augmentation de 20% des appels téléphoniques, soit 1.100 appels et plus de 400 personnes prises en charge”, rapporte Anie Tuheiava, au sujet de la ligne de crise de SOS Suicide (444 767). “Les adolescents nous préoccupent. On reçoit beaucoup d’appels de parents, dépassés par la situation. On parle aussi beaucoup d’homosexualité, pour aider les jeunes à s’accepter et à s’affirmer.” Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le suicide est la quatrième cause de mortalité chez les 15-29 ans.



Le programme Vendredi 6, à 9 heures : ouverture de l’exposition “Semaine du bien-être mental, un esprit sain dans un corps sain”, à la mairie de Pirae.

Samedi 7, de 8 heures à midi : conférence-débat au lycée hôtelier de Punaauia, et tamure marathon, à 15 heures.

Dimanche 8, à partir de 7 heures : rando-cyclo, au départ de la mairie de Pirae.

Lundi 9, à 17 heures : conférence au CHPF sur “l’effet Papageno”.

Mardi 10, à 18h heures : soirée œcuménique.

Mercredi 11, jeudi 12 et vendredi 13, de 8 heures à midi : interventions de thérapeutes.

Samedi 14, à 9 heures : clôture de la semaine.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 5 Septembre 2024 à 19:34 | Lu 273 fois