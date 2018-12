Une semaine pour découvrir le riche patrimoine de Punaauia

Papeete, le 10 décembre 2018 - La ville de Punaauia propose de partir à la découverte ou à la redécouverte de son patrimoine et de son histoire jusqu'au 14 décembre. Pendant une semaine, le patrimoine historique, archéologique, architectural et naturel de la commune de la côte ouest est mis en valeur.



" Un patrimoine si riche, qu’un jour, qu’une semaine, qu’un mois ou qu’une année ne suffiraient pas pour le découvrir. Cette première semaine du patrimoine, impulsée par notre regretté Tavana Rony Tumahai, dévoile ainsi, au travers d’une exposition historique et culturelle, une partie des trésors matériels et immatériels de notre belle commune. De l’histoire aux figures emblématiques de notre commune, des richesses archéologiques et naturelles à la mémoire orale, la transmission et le partage des connaissances s’inscrivent dans un devoir de mémoire" , souligne avec cœur Simplicio Lissant, le maire de la ville, à l'occasion de l'ouverture de la semaine du patrimoine à Punaauia.

Initiée par l'ancien maire Ronald Tumahai avant sa disparition, cette semaine s'inscrit le cadre de l'Année européenne du patrimoine Culturel proposée pour 2018 par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne.