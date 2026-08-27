

Une semaine festive et engagée à Taiarapu-Ouest

Tahiti, le 14 septembre 2026 – La première édition de l’événement “J’aime ma commune, ma famille et mon association” a été inaugurée ce lundi à Vairao à l’initiative du comité des sports et de la jeunesse de Taiarapu-Ouest, en partenariat avec la commune. Plusieurs rendez-vous sont programmés jusqu’à samedi, articulés autour de l’information et de la formation, de la prévention, de l’environnement et du sport en faveur des familles, des jeunes et des associations.





Cette semaine de vacances scolaires promet d’être animée à Taiarapu-Ouest. Porté par le comité des sports et de la jeunesse (CSJ), en partenariat avec la municipalité, l’événement “J’aime ma commune, ma famille et mon association” a été inauguré ce lundi matin à la salle omnisports de Vairao. Le coup d’envoi des festivités a été donné à travers une exposition artisanale ponctuée d’ateliers. Des rencontres et des animations sont programmées tous les jours du 14 au 19 septembre (lire encadré ci-dessous) à destination des familles, des jeunes et des associations.

​“Avoir une commune vivante”

Cet événement répond à des besoins concrets : les associations rencontrent des difficultés administratives, les familles et les jeunes demandent davantage d’activités éducatives et sportives, et la commune souhaite renforcer la cohésion et l’engagement communautaire. “C’est notre première édition. Les associations ont des attentes. Certaines sont en sommeil, d’autres ont des projets : l’objectif, c’est de redynamiser et d’avoir une commune vivante ! Nous avons invité plusieurs services du Pays et de l’État pour leur apporter toutes les informations nécessaires. J’invite toutes les personnes intéressées à venir participer. Le message, c’est de travailler ensemble pour Taiarapu-Ouest”, adresse le président du CSJ, Temauarii Maruhi.



“Pendant la campagne, ça a été une demande de la population de notre belle commune pour faciliter l’accès à certains services. On veut aussi accompagner nos associations, notamment sportives, qui peinent à monter des dossiers de subvention. Mercredi, il y aura une journée de prévention, qui sera reconduite sur la durée, car on sait que ce sont des sujets délicats”, précise la première adjointe au maire de Taiarapu-Ouest, Rava Rochette, interrogée sur les enjeux en matière de désœuvrement, de violence et d’addictions.



Un effort salué par les premiers participants, dont Blandine Tanematea, présidente de l’association artisanale Hei Rima Rau no Toahotu : “On est toujours preneurs de ce type d’initiatives. C’est l’occasion de monter ce qu’on sait faire et de se rencontrer entre artisanes. À notre niveau, on a du mal à attirer les jeunes. C’est dommage : on ne demande qu’à former la relève !”





​Soutien du Pays

Retenue auprès du gouvernement, la vice-présidente Minarii Galenon devrait se rendre sur place dans la semaine. Son directeur de cabinet, Teiva Shan, a relayé ses encouragements : “Le ministère des Solidarités en charge la Famille se reconnait totalement dans le programme que vous avez établi pour cette semaine. C’est en prenant soin de nos familles et en étant présents pour nos enfants et notre jeunesse qu’on construit une société plus forte et plus unie. (...) Et sans les associations, le Pays et les communes ne pourraient pas tout faire. Merci à ces bénévoles qui donnent de leur temps, de leur énergie et de leur amour au service des autres. Le Pays compte sur vous comme vous pouvez compter sur le Pays : plusieurs services viendront vous informer pour vous donner les clés pour se créer, se développer et obtenir des financements.”



Un premier temps fort est prévu dès ce mardi avec une journée d’information et d’orientation qui devrait réunir une quinzaine de services publics pour finir par une fête du sport et de la jeunesse ce week-end. Des bus sont mis à la disposition de la population pour faciliter les déplacements.



​Aperçu du programme Lundi 14 septembre : ouverture, exposition artisanale et ateliers, animations sportives.

Mardi 15 septembre : journée d’information et d’orientation avec les services du Pays et de l’État (9 heures à 15h30).

Mercredi 16 septembre : journée de prévention (9 heures à 15h30).

Jeudi 17 septembre : journée de l’environnement dans les trois sections (8 heures à midi).

Vendredi 18 et samedi 19 septembre : fête du sport et de la jeunesse (8 heures à 11h30 et 13 heures à 16h30).

Vendredi 25 septembre : concert œcuménique à Teahupo’o (18 heures à 21 heures).



Plus d’infos sur la page Facebook “Taiarapu-Ouest Officiel”. ouverture, exposition artisanale et ateliers, animations sportives.journée d’information et d’orientation avec les services du Pays et de l’État (9 heures à 15h30).journée de prévention (9 heures à 15h30).journée de l’environnement dans les trois sections (8 heures à midi).fête du sport et de la jeunesse (8 heures à 11h30 et 13 heures à 16h30).concert œcuménique à Teahupo’o (18 heures à 21 heures).“Taiarapu-Ouest Officiel”.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 14 Septembre 2026 à 15:24 | Lu 274 fois



