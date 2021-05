Une semaine du football féminin sur l’île de la perruche rouge

Rimatara, le 28 mai 2021 - Sous l’égide de la Fédération Tahitienne de Football et de la Fédération Française de Football, depuis le 24 mai et jusqu'au 2 juin la « semaine du football féminin » se tient sur l’ensemble de la Polynésie française. Du 24 au 26 mai, Rimatara est l’une des îles à avoir participé à cet évènement.



C’est le district de football de Rimatara, qui a organisé cet évènement en deux phases. Une première partie, avec un rassemblement de plus de 80 jeunes de l’île, pour une initiation au football, et une seconde avec un tournoi rassemblant les femmes de l’île.

Cette semaine du football féminin aura donc permis le rassemblement de tous les jeunes de l’île, durant les vacances scolaires, ainsi que la détection des meilleurs d’entre eux, peut-être de futures graines de champion.



En ce qui concerne les femmes, l’éventualité de la mise en place d’un futur championnat exclusivement réservé à la gente féminine a été évoquée.



Il est à souligner que cette fête du football fut une belle réussite, grâce au concours et au soutien de la commune de Rimatara, de la Fédération tahitienne de football, ainsi que de l’ensemble du personnel bénévole, qui ont encadré ces journées.