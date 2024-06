Une secrétaire d'Etat arrêtée aux Maldives pour "magie noire"

Malé, Maldives | AFP | jeudi 27/06/2024 - La police des Maldives a indiqué jeudi avoir arrêté la secrétaire d'Etat à l'Environnement, qui a été accusée selon les médias locaux d'avoir eu recours à de la "magie noire" contre le président Mohamed Muizzu.



Fathimath Shamnaz Ali Saleem, secrétaire d'Etat à l'Environnement, au Changement climatique et à l'Energie de l'archipel de l'océan Indien, a été arrêtée dimanche avec deux autres personnes dans la capitale Malé, a indiqué la police.



Elle a été placée en détention provisoire pour une semaine pendant une enquête, ont ajouté les responsables de la police, sans divulguer plus de détails.



"Mme Shamnaz aurait été arrêtée pour avoir pratiqué la magie noire sur le président Mohamed Muizzu", a indiqué le Sun, un média local.



La police n'a pas voulu confirmer ou infirmer cette information.



Les Maldives se trouvent en première ligne face à la crise climatique, la montée du niveau de la mer pouvant rendre le pays pratiquement inhabitable d'ici la fin du siècle, selon les experts environnementaux de l'ONU.



Deux systèmes juridiques distincts coexistent dans l'archipel où l'islam est religion d'Etat. La sorcellerie n'est pas punie par le code pénal, mais elle est passible d'une peine de six mois d'emprisonnement en vertu de la loi islamique (charia).



Les habitants de l'archipel ont couramment recours à des cérémonies traditionnelles, persuadés qu'elles leur permettront d'obtenir des faveurs ou de jeter un sort à leurs adversaires.



Une femme de 62 ans a été poignardée à mort par trois de ses voisins sur l'île de Manadhoo en avril 2023, après avoir été accusée d'avoir organisé des cérémonies de magie noire, a rapporté la semaine dernière le site d'information Mihaaru, à l'issue d'une longue enquête de police.



En 2012, la police a réprimé un rassemblement politique de l'opposition après avoir accusé les organisateurs d'avoir jeté un coq pour lancer un sort sur les officiers qui faisaient une perquisition dans leurs bureaux.