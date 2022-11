Une saison d’abondance culturelle

Tahiti, le 4 novembre 2022 – Les ministères et les particuliers du domaine de la culture, de l’éducation, de l’agriculture et des ressources marines, ont souhaité symboliser la prochaine saison d’abondance, marquée par le lever des Pléiades, localement appelé le matari’i i ni’a. Un programme de festivités culturelles a été mis en place du 19 novembre au 7 décembre afin de sensibiliser la population à la préservation des valeurs agricoles et culturelles du fenua.



Chaque année, en Polynésie, deux principales saisons ont été définies par les ancêtres pour déterminer une période d’abondance, tau ‘auhune, marquée par le lever des Pléiades, matari’i i ni’a, à partir du 20 novembre, et une période de pénurie, tau o’e, avec le coucher des Pléiades, matari’i i raro, à partir du 20 mai. Ainsi, à l’approche de la période de profusion des ressources –fruits, légumes, poissons, plantes–, plusieurs acteurs du domaine de l’institutionnel et du particulier ont préparé un programme de festivités culturelles entre le 19 novembre et le 7 décembre, baptisée Te tau ‘auhune – saison d’abondance. Il rassemblera des manifestations annuelles déjà connues du grand public, ainsi que de nouveaux événements, afin de sensibiliser la population à la préservation des valeurs agricoles et culturelles du fenua. Les festivités seront déclinées en plusieurs rendez-vous, sur différentes dates.



Manifestations à entrées gratuites

Le programme du Te tau ‘auhune débutera avec les cérémonies du lever des constellations des Pléiades, le matari’i i ni’a, qui constitue un des principaux signes précurseurs de la période d’abondance. Les 19 et 20 novembre prochains, entre 16 heures et 19h30. Ces cérémonies du matari’i i ni’a auront lieu au Musée de Tahiti et des îles, sur la plage de Tema'e à Moorea, sur le marae de Taputapuatea à Raiatea et à l’embouchure de Papenoo. Les volontaires participants sont invités à venir avec des offrandes, soit toutes sortes de fleurs à l’exception des frangipaniers, qui sont réservés à la communauté de Hawaii. Aussi, des ateliers artisanaux, des expo-vente et de la restauration locale avec l’ouverture du four traditionnel, ahima’a, sont également prévus pendant ces deux dates, uniquement au Musée de Tahiti et des îles de Punaauia. L’Académie tahitienne- Fare Vāna’a fêtera également ses 50 ans d’engagement dans la valorisation de la langue tahitienne lors d’une cérémonie et d’une journée porte ouverte qui se déroulera dans la matinée du 25 novembre, au siège de l’académie à Papeete. Une exposition urbaine sur les vingt membres fondateurs de l’institution aura lieu sur l’avenue Pouvana’a a O’opa, du 21 novembre au 4 décembre. A noter que sur les vingt membres fondateurs, il n’en reste plus que deux, Flora Aurima-Devatine et Raymond Pietri. Un nouveau thème de salon fait son entrée cette année, c’est le Salon du Chapeau – Tāupoo qui aura lieu dans les salles de réception de l’hôtel Hilton Tahiti de Faa’a, du 23 au 26 novembre, de 8h30 à 18 heures. Une vingtaine d’artisans, dont des élèves du Centre des métiers d’art, exposeront leurs créations artisanales, travaillées avec les matières premières spécifiques à chaque archipel. Leurs produits seront présentés lors du défilé organisé pendant la nocturne du 25 novembre, et seront mis en compétition pour tenter de remporter le prix du "meilleur chapeau créatif". Des ateliers payants et des démonstrations seront proposés au public. Un village inédit en Polynésie sur les premiers produits de la pêche, baptisé "Autui" -signifiant poisson sacrifié aux dieux -, se tiendra le 2 décembre au lycée hôtelier et du tourisme à Tahiti. L’objectif est de mettre en valeur les ressources halieutiques endogènes, en particulier la bonite, qui se fait de plus en plus rare. Il sera également question de savoir comment préparer les mets à base de bonite –‘auhopu, tore, toheveri–. Le village Autui prévoit pour l’occasion des ateliers et dégustations culinaires, ainsi que des conférences et des stands de démonstration-vente. Le CAPF compte présenter des spectacles d’arts traditionnels - art oratoire, chant, danse et instruments - dans les jardins du Musée de Tahiti et des îles à Punaauia, le 7 décembre de 15 heures à 18 heures. Au total, 800 élèves, enfants, adolescents et adultes ont été sollicités pour cette manifestation.

Manifestations à entrées payantes et sur inscriptions

Le Conservatoire Artistique de la Polynésie française (CAPF) organisera sa 22e édition de stage international de pratique des arts traditionnels (danse, instruments, chant et artisanat) dans son établissement à Tipaerui, du 21 au 25 novembre à partir de 8 heures jusqu'à 13 heures. Cette semaine de stage est ouverte aux pratiquants étrangers, durant laquelle ils auront l'occasion de découvrir les bases, et de progresser sur six niveaux de compétences, à l'issue desquels ils se verront attribuer une attestation de présence avec mention, voire une distinction rarement accordée qu'est le prix Louise Kimitete. Le coût du stage est de 40 000 Fcfp et une vingtaine de participants se sont déjà inscrits, dont la majorité est originaire du Mexique. La 16e édition du concours d'arts traditionnels du Hura Tapairu est très attendue depuis deux ans. Elle aura lieu au grand théâtre de la Maison de la Culture, à partir de 18h30, du 23 au 26 novembre ainsi que du 30 novembre et 2 décembre, pour une finale le 3 décembre. Au total, 31 formations locales et 5 formations étrangères sont attendues sur scène. La première soirée affiche déjà complet. Les organisateurs préconisent aux spectateurs de réserver rapidement leurs places. Le tarif minimum est de 1 500 Fcfp, et gratuit pour les enfants de moins de 2 ans. L'événement sera également accessible à partir d'un live streaming payant à partir de 600 Fcfp la soirée.

