Une saison 3 boostée et innovante pour Ahitea

Epidémie du Covid-19 oblige, Ahitea a dû s’adapter au nouveau contexte sanitaire actuel et aux gestes barrières, qui font désormais partie de notre quotidien. "On a mis en place une rubrique, intitulée ‘Expérience’ en début d’émission pour aborder notamment les questions liées à la crise sanitaire, aux mesures barrières", précise Frédéric Chin Foo, chargé marketing à Tahiti Tourisme. Concrètement, à travers cette nouvelle rubrique, le téléspectateur vivra une expérience touristique où les professionnels du tourisme pourront faire découvrir leur activité, mais aussi expliquer comment ils s’adaptent à la situation sanitaire actuelle tout en respectant les mesures sanitaires. Histoire de rentrer tout de suite dans le bain, en attendant le lagon turquoise, le premier épisode mettra en lumière le parcours d’un touriste arrivant au fenua. L’objectif de cette rubrique est aussi de rassurer la population et de l'encourager à consommer local à travers des messages ludiques et positifs.



Outre ces deux nouveaux modules, Ahitea reprend la désormais classique rubrique ‘Perspectives’, consacrée au business du tourisme. Rubrique qui a déjà bien fait ses preuves, dans cette émission qui séduit également de plus en plus au fil des épisodes.

Trente épisodes de 17 minutes sont programmés pour ce nouvel opus. Et si l’envie de revoir en replay la saison 2 vous titille, rendez-vous sur la page youtube de Tahiti Tourisme.