Une route s'effondre en Chine: 8 morts, 3 disparus

Pékin, Chine | AFP | jeudi 08/02/2018 - Huit personnes ont péri et trois autres sont portées disparues en Chine après l'effondrement d'une route, causé par une fuite d'eau sur le chantier d'une station de métro, ont annoncé jeudi les autorités.



L'inondation du site a provoqué l'écroulement mercredi soir de la chaussée, située à Foshan, métropole industrielle de la province du Guangdong (sud), a indiqué la municipalité dans un communiqué.

"Un total de neuf ouvriers ont été secourus (...) Les opérations de sauvetage et de remise en état sont toujours en cours", selon la même source.

Des images de la catastrophe montraient un grand cratère rempli d'eau boueuse, au centre d'une large route à l'asphalte fracturé en plusieurs morceaux.

La zone écroulée est d'une superficie égale à celle de deux terrains de basket, et d'une profondeur de six à sept mètres, a précisé le journal officiel China Daily.

Les accidents sur des chantiers ou des sites industriels sont courants en Chine, où les règles de sécurité ne sont pas toujours respectées. Selon les chiffres officiels, 38.000 personnes ont été tuées dans des accidents du travail en 2017.