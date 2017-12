Une route flambant neuve pour les habitants de Papehue

PAEA, le 28/12/2017 - L'inauguration de cette nouvelle route a été faite la semaine dernière en présence du maire de Paea, Jacquie Graffe ainsi que du ministre de l’Équipement, Luc Faatau. La commune de Paea a investi près de 34 millions de francs pour réhabiliter la chaussée fortement dégradée, lors des intempéries de janvier 2017.



Les travaux se sont concentrés sur une distance de 800 mètres, mais ils concernaient aussi l'aménagement du parking des écoles maternelle et élémentaire de Papehue.



En tout, la commune de Paea a investi près de 34 millions de francs, sur fonds propres, pour l'ensemble de ces travaux.



Durant deux semaines, l'entreprise, en charge du chantier, a mis tous ses efforts pour livrer la nouvelle route avant les fêtes de Noël. Pari réussi puisque l'inauguration de cette nouvelle portion s'est tenue jeudi dernier, en présence du maire de Paea, Jacquie Graffe et du ministre de l’Équipement, Luc Faatau.



En janvier dernier, cette route a été fortement endommagée durant les intempéries. " Face aux dégâts, le Pays avait alors recommandé à la commune, de lui céder l’assise de la route dans le but de financer le coût des travaux. Mais les procédures administratives semblent avoir ralenti les démarches, puisque onze mois après les intempéries, les travaux n’avaient pas encore débuté. Ainsi consciente de l’urgence de la situation, la commune de Paea a décidé de financer la totalité du coût des travaux. Une décision votée à l’unanimité par les membres du Conseil municipal de Paea au mois de septembre dernier ", indique un communiqué.