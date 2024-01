Une reprise en douceur à Pater

Tahiti, le 28 janvier 2024 - La Fédération tahitienne de natation a lancé sa saison 2024 samedi à la piscine Pater. La fin de saison 2023 ayant été particulièrement chargée pour l’élite, le programme était “light” samedi pour la reprise à l’occasion d’un Trophée Avenirs et de la 1ère étape du Trophée ‘Aito.



L’assemblée générale qui doit conduire à l’élection du nouveau bureau et de son président pour quatre ans aura lieu le 8 février, mais la Fédération tahitienne de natation (FTN) n’a pas attendu pour relancer le cycle de ses compétitions. Il est vrai que la liste conduite par Michel Sommers l’actuel président de la FTN sera la seule à se présenter le 8 février. Sauf rebondissement, il y a fort à parier que la natation locale va faire dans la continuité. Et il n’y a pas de raisons que ça change eu égard à ses excellents résultats en 2023 dans les compétitions nationales et aux Jeux du Pacifique. Après le rendez-vous de Honiara en novembre et les Championnats de France benjamins en décembre, l’élite a besoin de souffler et certains de ses membres étaient d’ailleurs absents samedi. Quelques compétitions ont toutefois retenu l’attention à l’image du 50 mètres brasse Messieurs où quatre nageurs ont terminé à moins d’une seconde d’écart, Tamatahi Jordan l’emportant en 31’’ 87 devant Sosthène Videau, Mateo Lefait et Manea Teriierooiterai. Succès de Keha Desbordes sur le 100 mètres dos en 57’’ 10, mais Rohutu Teahui n’a pas fini loin en 58’’ 96. Le 50 mètres brasse Dames a aussi donné lieu à une belle lutte entre Heimiti Bertrand (36’’ 09) et Ragihei-Kura Timo (36’’ 70). Notons aussi que Heimaruiti Bonnard a réalisé un doublé (100 m. NL et 100 m. dos) chez les dames de même que Keha Desbordes sur les mêmes distances chez les messieurs. Mais le rendez-vous de samedi n’était bien sûr pas propice à records, compte tenu du retour récent des nageurs à l’entraînement au sein de leur club et du Centre de perfectionnement polynésien (CPP). L’élite va doucement monter en régime dans les semaines et mois à venir car un grand rendez-vous se profile début avril en Australie pour la natation tahitienne.

Ça bouge au CPP



Les Championnats australiens par groupe d’âge auront lieu sur la Gold Coast du 6 au 14 avril et neuf Tahitiens ont déjà réalisé les minimas pour y participer. La liste pourrait s’allonger d’ici début avril. La sélection tahitienne effectuera un stage de dix jours avant la compétition. Une belle opportunité dans un grand pays de natation comme l’Australie. Deux échéances nationales seront aussi au programme de la natation par la suite : les Championnats de France Open (Keha Desbordes, Naël Roux et Teiva Gehin y seront présents) et en eau libre en juillet. La saison 2024 démarre un nouveau cycle pour la natation locale et plus spécifiquement pour son élite après les Jeux du Pacifique 2023 et en prévision de ceux de 2027 qui auront lieu à Tahiti.



À cet égard, le Centre de Perfectionnement Polynésien a un rôle de locomotive essentiel à jouer pour la discipline, en étroite collaboration avec les clubs. Son organigramme va évoluer car Anis Billi qui en était l’entraîneur en chef va prochainement quitter le Fenua pour rejoindre l’Australie où son doit s’installer pour raison professionnelle. Arrivé en 2021 pour œuvrer au sein du CNP, Anis Billi a ensuite intégré le CPP où il a réalisé un formidable travail. En témoignent les résultats de ses protégés hors de Tahiti. Il sera d’ailleurs honoré mercredi soir par la FTN, n’ayant pu être présent samedi tout juste arrivé d’un déplacement en Métropole où il vient d’effectuer un stage au sein de l’encadrement technique national. Sylvain Roux, le directeur technique de la FTN et qui chapeautait le CPP va être détaché auprès de la structure pour pallier le départ de Anis Billi, jusqu’au mois d’août en attendant de trouver un technicien compétent pour reprendre le poste. Le CPP est un outil indispensable à la dynamique de la natation locale car 2027 va vite arriver. Entretenir l’élite et la développer, c’est la mission du Centre de perfectionnement polynésien conjointement avec les clubs, d’autant qu’une génération de jeunes nageurs monte en régime avec certains éléments très prometteurs.

Patrice Bastian

Les vainqueurs



DAMES

100 m. NL : Heimaruiti Bonnard (OLP/CPP) 59’’ 34

400 m. NL : Ragihei-Kura Timo (CNP/CPP) 4’ 51’’ 76

50 m. brasse : Heimiti Bertrand (I Mua) 36’’ 09

100 m. Dos : Heimaruiti Bonnard (OLP/CPP) 1’ 10’’ 02

MESSIEURS

100 m. NL : Keha Desbordes (OLP/CPP) 51’’ 57

400 m. NL : Enzo Kernivinen (CNP/CPP) 4’ 14’’ 37

50 m. brasse : Tamatahi Jordan (CNP) 31’’ 87

100 m. dos : Keha Desbordes (OLP/CPP) 57’’ 10

400 m. 4 nages : Tamatahi Jordan (CNP) 4’ 56’’ 52

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 28 Janvier 2024 à 16:00 | Lu 162 fois