Une réouverture vers la métropole envisageable "entre juin et septembre"

Tahiti, le 8 mai 2021 – Après avoir visité le centre de vaccination de Pirae vendredi, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a donné un point presse au haut-commissariat durant lequel il a évoqué une possible réouverture vers la métropole "entre juin et septembre". Il a toutefois précisé que pour ce faire, il faudrait qu'un taux de 70% de vaccination de la population soit atteint et que cette possibilité de réouverture était donc intimement liée à la progression de la vaccination sur le territoire.



Pas de date précise mais une fourchette de quatre mois. Au lendemain de son arrivée en Polynésie où il effectue une visite ministérielle de huit jours, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu a évoqué une éventuelle réouverture des frontières vers la métropole "entre juin et septembre" lors d'un point presse au haut-commissariat. Le ministre a cependant précisé que cette réouverture serait envisageable dès lors que 70 % de la population sera vaccinée. "En fonction du rythme de la vaccination, nous pouvons aller de juin à septembre. Disons les choses comme cela. Juin, c'est pratiquement demain puisque nous sommes début mai. Si nous sommes très lents, cela peut être septembre et si nous sommes vraiment très très lents et mauvais, cela nous renverra à l'automne. Mais je ne veux pas non plus donner de délai puisque c'est la vaccination qui fera l'arbitre."



De son côté, le haut-commissaire de la République, Dominique Sorain, a insisté sur l'impossibilité de donner une date précise quant à une réouverture vers la métropole : " Je comprends que l'on nous pose la question de la date, les entreprises ont besoin de visibilité et c'est pour cela que l'on a ouvert aux États-Unis, mais cela va dépendre de la situation sanitaire et du rythme de vaccination sur le territoire et dans les pays de provenance. Et notamment de la métropole."