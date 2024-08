Une rentrée sous le signe de l’épanouissement en milieu scolaire

Nuku Hiva, le 12 août 2024 - Ce lundi matin, les enseignants et l’ensemble du personnel technique et administratif du collège et du Cétad de Nuku Hiva étaient réunis à Taiohae afin de donner le coup d’envoi officiel de la rentrée scolaire 2024-2025 sous le signe du bien-être des élèves et des enseignants.



Les Marquises comptent quatre collèges répartis sur trois îles : Nuku Hiva, Ua Pou et Hiva Oa. Avec 311 étudiants, le collège-Cétad “Te Tau Vae Ia” de Nuku Hiva est le plus important des Marquises en nombre d’élèves. Ce lundi matin, tout le personnel de cet établissement était réuni afin de préparer au mieux l’année scolaire 2024-2025.



Au côté de la conseillère d’éducation Louisa Tevenino, la principale Thi Xuân Lê a orchestré cette première journée de travail en commun qui avait pour but de faire part des directives ministérielles, de présenter les spécificités du collège et du Cétad ou encore de faire état des résultats de l’an dernier et des orientations de l’année qui débute.



Cette année, six nouveaux professeurs viennent d’intégrer l’équipe. François Grosvalet enseignera l’éducation physique et sportive, il aura aussi en charge la section sport-études football du collège. Tea Autai enseignera l’espagnol, Romuald Charasse la technologie et Fabien Gimenez encadrera la section “petite et moyenne hôtellerie” du Cétad.



Dans but de rendre l’enseignement le plus inclusif possible, Catherine Schneider sera en charge de l’unité localisée pour l’inclusion scolaire (Ulis), qui concerne des élèves en situation de handicap, et l’enseignante spécialisée Élise Charon viendra en aide aux élèves en grande difficulté scolaire.



Viser “l’épanouissement de l’élève”



Des dispositifs d’inclusion qui sont en lien direct avec le souhait de la principale du collège marquisien de faire en sorte que chaque élève s’épanouisse dans l’environnement scolaire : “Cette année, nous avons plusieurs objectifs”, explique Thi Xuân Lê. “Tout d’abord, faire de notre environnement un cadre agréable. Cela passe par la rénovation de l’internat, la rénovation de la vie scolaire, la mise en place de points d’eau potable ou encore la mise en peinture du réfectoire. Des travaux qui vont se poursuivre tout au long de l’année. Un autre de nos objectifs est de prendre en charge la difficulté des élèves et cela passe entre autres par des rencontres fréquentes avec les parents pour les associer à la réussite de leurs enfants. Au final, c’est l’épanouissement de l’élève que nous visons. Nous voulons qu’il puisse concilier son identité locale et son identité française pour qu’il soit préparé au mieux au monde de demain.”



Cette année encore, la valorisation du Centre d’éducation aux technologies adaptées au développement (Cétad) sera au programme. Cette partie de l’établissement réservée à l’enseignement technique et professionnel propose trois formations reconnues nationalement : le CAP “petite et moyenne hôtellerie” qui comprend un restaurant d'application qui ouvrira à la fin du mois d’août, le CAP “métiers d’art” avec une spécialisation en sculpture sur bois, ainsi que le CAP “gestion et exploitation du milieu marin”. Trois filières particulièrement adaptées aux enjeux économiques de l’archipel et qui affichent complet cette année.



Au sein du collège se trouve l’unique classe de seconde générale publique de l’archipel. Si cette classe concerne essentiellement des élèves originaires de Nuku Hiva, cette année, elle regroupe trente élèves dont certains étaient précédemment scolarisés à Hiva Oa et Ua Pou.



Mardi et mercredi, les élèves de toutes les classes du collège et du Cétad seront accueillis par leurs professeurs principaux.