Une rentrée qui inquiète

"Le protocole sanitaire a été renforcé. On a des guides sanitaires pour convaincre les élèves de porter le masque. Pendant les vacances, il y a eu un relâchement dans les familles. On a des zones tampons dans les internats pour isoler les élèves Covid+. L'infirmière peut faire les tests antigéniques et les repérer très rapidement. Les établissements savent qu'il faut limiter autant que possible les brassages et les regroupements. (…) On laisse les établissements scolaires appliquer autant que possible les préconisations sanitaires. On fait en fonction des situations de chaque établissement car la situation n'est pas la même entre Tahiti, Moorea et les îles. On s'adapte et chaque établissement doit limiter au maximum les brassages."