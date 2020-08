Une rentrée loin du Covid à Hao

Hao, le 18 août 2020 – L'atoll des Tuamotu, à l'écart de l'affluence touristique et des mouvements de population, se préoccupe peu du retour du Covid-19 qui touche Tahiti et quelques îles.



Dans un contexte général plutôt anxiogène sur le territoire, la rentrée scolaire s'est déroulée sans véritable inquiétude, comme l'a confié Jean-Philippe Ritzler, principal du collège, en poste depuis 1 an.



Pour cette rentrée comptez-vous beaucoup de nouveaux enseignants ? Pour combien d’élèves et de classes ?

Nous avons six nouveaux enseignants sur 25 dont la nouvelle CPE, et encore cinq enseignants qui sont restés sur Tahiti et qui devaient reprendre hier. Cette année nous avons beaucoup plus d’enseignants polynésiens titulaires. Le collège accueille 230 élèves pour huit classes de collège et deux classes de CETAD.



Est-ce que les parents n’ont pas eu peur de renvoyer leurs enfants à l’internat ?

Non. Fort de l’expérience de la petite rentrée du mois de juin dernier, les élèves internes sont tous bien arrivés, à l’exception de dix, mais uniquement pour des problèmes de transport.

À signaler qu’un gros travail a été réalisé sur la problématique du rapatriement qui s'est effectué en deux semaines au lieu d'une habituellement.



Avez-vous mis en place des mesures particulières par rapport au Covid-19 ?

Nous avons suivi les consignes du ministère. Depuis le 12 août, le port du masque est obligatoire pour tous dans l’enceinte de l'établissement, avec des points de gel hydro-alcoolique à chaque entrée et du savon à chaque point d’eau.

Le personnel du service technique, en poste déjà depuis 15 jours, avait déjà mis en application les mesures barrières, ce qui fait donc qu’il n'y avait pas d’inquiétude à accueillir les nouveaux enseignants. En résumé la rentrée s’est faite dans le calme.



Comment avez-vous fait pour fournir des masques aux élèves et personnels, en aviez-vous déjà ?

En avril 2020, nous avions passé une commande de masques jetables qui ne nous a toujours pas été livrée. Devant l’urgence de la situation, et avec l’accord de la DGEE, nous avons fait faire des masques en tissu par les petites mains de l’atoll en leur fournissant le nécessaire.



N’ayant plus d’élèves pendant la période de confinement, comment l’avez-vous vécue ?

Les agents du collège, pendant cette période, ont remis entièrement à neuf les sanitaires, des tuyaux aux cuvettes en passant par les robinets qui en avaient grandement besoin.



Y a-t-il des nouveautés pour cette année scolaire ?

Oui effectivement. Il y a un important projet que nous appelons nouvelle gouvernance pour quelques écoles et collèges de Polynésie. Il s’agit d’un échange de richesses et de services entre les enseignants de CM2 qui sont des généralistes et les professeurs de 6ème des collèges qui sont des spécialistes, afin de travailler en commun.

Nous avons aussi rencontré Nicole Roopinia, responsable des agents du service technique du collège, qui nous a donné son point de vue sur cette rentrée scolaire.