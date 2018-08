Une rentrée audacieuse et interactive pour TNTV

Papeete, le 30 août 2018 - La chaîne locale Tahiti Nui Télévision a présenté jeudi 30 août sa nouvelle grille pour septembre. Foot, va'a, infos, séries locales, blockbusters, docs… TNTV prépare une rentrée audacieuse et interactive, qui se veut proche de la population polynésienne.



"On prend un risque en mettant sur le créneau d'access prime time des nouvelles émissions, produites localement, face à des telenovelas" , lance Mateata Maamaatuaiahutapu, la directrice de TNTV lors de la présentation de la nouvelle grille de rentrée. Le ton est donc d'emblée donné, la chaîne, qui vient de fêter ses 18 ans le 29 juin dernier, a décidé de se lancer de nouveaux challenges.

Alors productions locales, proches des Polynésiens, plutôt que traditionnelles telenovelas sud-américaines, la directrice de la TNTV assume totalement ce choix : "On fait de la proximité et on en est fiers. On veut donner accès au fenua autant aux téléspectateurs de Arue, qu'à ceux de Takapoto".

Et pour réussir ce défi, la chaîne a choisi de diffuser en access prime, des programmes, qui, elle espère, sauront séduire le public polynésien. Ainsi, pour sa rentrée audiovisuelle, TNTV sort quelques nouveautés 100% made in fenua, parmi lesquelles on peut noter l'émission "Fenua Access".

Cette nouvelle émission "Fenua Access se veut le reflet de la vie culturelle et associative polynésienne dans un cadre moderne, avec des reportages de terrain plein de bienveillance et de malice, les téléspectateurs seront aux premières loges…", indique la chaîne.