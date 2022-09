Une rencontre pour les bacheliers sans solution post-bac

Tahiti, le 31 août 2022 - Mercredi prochain est organisée la deuxième session d’information et d’orientation organisée par le ministère de l’Éducation et le département de l’orientation et de l’insertion de la DGEE. Cette fois-ci, elle se déroulera sur le plateau sportif du site de Tuterai Tane, à Pirae, et concernera les bacheliers sans solution post-bac à la rentrée 2022.



Mercredi 7 septembre, le ministère de l’Éducation et la Direction générale de l’éducation et des enseignements (DGEE) organisent leur deuxième session d’information et d’orientation (SIO), cette fois-ci à destination des bacheliers sans solution post-bac lors de cette rentrée. La première session, qui s’est tenue le 24 août, concernait les élèves post-troisième non scolarisés cette même rentrée et a rencontré un “grand succès”, a fait savoir la présidence par communiqué. Ce nouveau rendez-vous est fixé de 9 heures à midi, sur le plateau sportif du site de Tuterai Tane, à Pirae.



“Le département de l’orientation et de l’insertion de la DGEE a contacté les élèves concernés par le biais du Centre d’information et d’orientation (CIO) des établissements scolaires publics et privés afin qu’ils participent, avec leur famille, à cette session d’information et d’orientation.” Ils seront reçus par des représentants de l’université, du CIO et des établissements scolaires accueillant des formations post bac non universitaire.



“L’orientation est au cœur des préoccupations de tous les élèves, toutes les familles, tous les établissements scolaires et, bien évidemment, du ministère polynésien de l’Éducation. La SIO accueillera les jeunes bacheliers sans proposition d’admission qui souhaitent reprendre leurs études et les étudiants souhaitant changer d’orientation. Ils seront ainsi accompagnés dans une démarche de proximité pour leur projet d’orientation, afin de prendre confiance en eux et d’exprimer des choix avertis en fonction des formations proposées.”