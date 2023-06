Une rencontre de président à président

Tahiti, le 7 juin 2023 - Le président de la Polynésie française, Moetai Brotherson, s'est entretenu une heure avec le président de la République, Emmanuel Macron, la nuit dernière à Paris.



Juste après avoir passé un moment téléphonique avec le président ukrainien Zelensky au sujet du barrage dynamité par l'armée russe, le président de la République française, Emmanuel Macron, a reçu dans son bureau le président de la Polynésie française, Moetai Brotherson, pendant environ une heure. Au micro de nos confrères de Polynésie la 1ère qui le suivent dans l'Hexagone, Moetai Brotherson est revenu sur cet entretien non calé dans son agenda.



“On a discuté sur les évolutions institutionnelles, de la position de la France aux Nations Unies quant à la question polynésienne”, a-t-il expliqué. Un dossier toujours difficile puisque la France refuse de siéger en commission des 24 à New York, chargée d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. “J'espère et je pense que la France sera présente à la table des discussions à l'ONU en octobre prochain, vue la discussion que j'ai eue avec le président de la République. Je pense que les choses ont changé”, a-t-il ponctué sur le sujet.



“On a balayé des sujets qui intéressent le président comme la transition énergétique, l'économie alimentaire, le développement de la stratégie touristique”, a-t-il poursuivi. “Le numérique aussi qui est un sujet sur lequel on a visiblement des points d'intérêts en commun. Sur tous ces sujets, il nous a assuré du soutien de l'État.”



“Avec un indépendantiste à la présidence de la Polynésie, les discussions ont nécessairement dévié sur le sujet institutionnel de la Polynésie. Je l'ai trouvé très ouvert, très à l'écoute, peut-être moins craintif que d'autres personnalités politiques que j'ai pu rencontrer à Paris jusqu'à présent”, a jugé Moetai Brotherson, sans rentrer dans le fond des dossiers. L'autodétermination est au cœur du projet du Tavini, comme la suppression de la prime majoritaire aux élections territoriales, qui leur a pourtant bien servi cette année.



Le président Brotherson n'a malheureusement pas levé le voile sur un éventuel déplacement du président de la République au fenua. Il est régulièrement question de la venue d’Emmanuel Macron dans le Pacifique au courant du mois d'août. Vraisemblablement en Nouvelle-Calédonie, en faisant peut-être un crochet par Wallis-et-Futuna ou la Polynésie française.