Une réduction de la TVA pour les salles de sport

Tahiti, le 3 novembre 2021 – Le Pays a acté la mise en place d'une convention pour une réduction de la TVA à destination des salles de sport. Une décision qui vise à encourager la pratique d'activités physiques et sportives et à soutenir les complexes sportifs considérablement impactés par la crise sanitaire.

Le Covid-19 semble avoir mis en lumière un problème qui a tout d'un secret de Polichinelle. Lors du conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi à la Présidence, le Pays a souhaité résoudre le problème des maladies liées au surpoids et au diabète dont souffre la population polynésienne. Pour cela, le Pays souhaite donner un coup de pouce aux salles de sport en mettant en place un taux de TVA réduit pour encourager la pratique d'activités physiques et sportives. Cette réduction vise notamment à ce que les complexes sportifs puissent mettre en place “des tarifs abordables”.

Pour bénéficier de cette réduction de la TVA, une convention doit être ratifiée. Un engagement qui “peut être soit collectif, pour les adhérents du syndicat des salles de sport de Polynésie française, soit individuel pour les non-adhérents”. Les établissements qui bénéficieraient d'ores et déjà d'une convention en application du dispositif antérieur pourront opter pour le maintien de cette dernière.