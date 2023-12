Une projection de film à Paofai pour les fêtes

Tahiti, le 28 décembre 2023 – Une projection familiale est organisée samedi au parc Paofai, avec mise à disposition de structures en bouées gonflables sans eau pour enfants. Un événement gratuit et ouvert à tous.



Dans le cadre des fêtes de fin d'année, la présidence de la Polynésie française organise au parc Paofai, ce samedi 30 décembre, une projection de film, ainsi que des animations de bouées gonflables sans eau pour le plus grand plaisir des enfants. Les activités seront ouvertes dès 15 heures, et la projection du film “Les Cinq légendes” débutera à 18h30. Les familles sont invitées à venir avec leur pē'ue pour plus de confort. Pour rappel, l'événement est gratuit et ouvert à tous.