Une professeure de yoga à Tahiti retrouvée morte aux Etats-Unis

Tahiti, le 25 février 2025 – Margaux Nguyen, une jeune femme de 32 ans qui enseignait le yoga à Tahiti depuis quatre ans a été retrouvée morte le 19 février dernier aux Etats-Unis où elle s'était installée il y a un an avec Samuel, un ancien ingénieur de SpaceX rencontré au fenua. Le corps de la jeune femme a été retrouvé dans l'allée de ses beaux-parents, et son mari qui a d'abord fui les lieux et qui aurait blessé sa propre mère, a été retrouvé et placé en garde à vue.



Ils n'étaient mariés que depuis cinq mois selon les médias américains. Et comme l'ont révélé nos confrères de TNTV, c'est une fin tragique et un choc pour les proches de Margaux. Cette jeune femme de 32 ans passionnée de yoga et de voyage a été retrouvée morte la semaine dernière, nue, dans l'allée menant à la maison de ses beaux-parents située dans la petite ville de Readfield dans l'Etat du Maine. Et il s'agirait bien d'un féminicide.



C'est en effet son mari âgé de 34 ans, Samuel Whitmore, qui est le principal suspect dans cette affaire. Après avoir fui les lieux, il a été retrouvé quelques heures plus tard et placé en garde à vue. Et selon la police du Maine, Samuel aurait également agressé sa propre mère qui a été retrouvée blessée à l'intérieur de la maison. Le papa était absent. Ingénieur de SpaceX pendant six ans, Samuel avait rencontré Margaux en Polynésie et ils avaient décidé, il y a environ un an, d'aller s'installer aux Etats-Unis pour se rapprocher de la famille du jeune homme. Ils s'étaient mariés en septembre dernier.