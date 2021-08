Une prérentrée sous bonne garde au collège-cétad de Nuku Hiva

Nuku Hiva, le 9 août 2021- Lundi matin, les enseignants et l’ensemble du personnel technique et administratif du collège et du centre d’éducation aux technologies appropriées au développement (Cetad) de Nuku Hiva étaient réunis à Taiohae afin de donner le coup d’envoi officiel de la rentrée 2021/2022.



Orchestrée par Dominique Legros, principal du collège-cétad Te tau vae ia de Nuku Hiva, la pré-rentrée des personnels avait pour but de faire part des directives ministérielles, de présenter aux nouveaux personnels les spécificités de l'établissement ou encore de faire état des bons résultats de l’année passée et des orientations de celle qui débute. Le référent numérique de l’établissement, Raipuni Gramont, a présenté les outils dont pourront disposer élèves et professeurs tout au long de l’année avec notamment une mallette numérique, des vidéos projecteurs dans chaque salle de classe, des ordinateurs en salle de technologie et au centre de documentation. Il a également été question du tout nouveau serveur pédagogique dont est désormais doté le collège.



Cette année douze nouveaux professeurs sont venus compléter l’équipe en place : Julianna Garreau et Giorgia Taboga-Sartor en anglais, Emeline Cholley en arts plastiques, Sophie Le Beau en espagnol, Jérôme Athenol en histoire-géographie, Wanahei Luca et Judith Mendiola en lettres modernes, Tautiare Roomataaroa et Walter Teamotuaitua en mathématiques, Christophe Covillaut en technologie, Denis Fouragnan en mécanique et entretien des bateaux et enfin David Hubert Delisle qui sera professeur de mathématiques et de sciences physiques.



Tous les enseignants sont vaccinés



Ainsi, cette première journée de travail a été l’occasion de créer et de renforcer les liens entre les membres de l’équipe afin d’aborder la rentrée dans un climat serein malgré le contexte de crise de Covid-19 et les règles sanitaires qui en découlent. “Tous nos enseignants sont vaccinés, a précisé le principal Dominique Legros. Les élèves ont effectué un test sur leur île d’origine avant de rejoindre notre collège. C'est une nouveauté de cette année, pour assurer la sécurité sanitaire des élèves et de l’ensemble des personnels de l’établissement. Par ailleurs, les règles sanitaires habituelles restent en place : lavage des mains, gel hydroalcoolique, port du masque et distanciation sociale.”

Mardi, les collégiens des trois classes de 6ème effectueront leurs premiers pas dans leur nouvel environnement scolaire. À noter que les 12 élèves de Ua Huka qui entrent eux aussi en 6ème, effectueront leur année sur leur île avant de rejoindre le collège de Nuku Hiva en 5ème en internat. La rentrée scolaire des 270 élèves du collège-cétad de Nuku Hiva s’étalera jusqu’à vendredi.