Une première réussie pour le market drive

Pour les agriculteurs, le market drive est évidemment une aubaine pour pouvoir écouler leur stock de produits issus de leur fa'a'a'pu. Et le tout à un moindre prix. “Si on prend l'exemple des tomates, on vend le kilo ici à 500 Fcfp et dans les magasins ils le vendent à 800 voire 1 000 Fcfp le kilo. Pour les concombres, c'est la même chose on vend 300 Fcfp le kilo et si tu en prends deux on te le vends à 500 Fcfp”, a confié Gérard, un agriculteur. “Ce n'est pas le moment de faire du profit. Il faut que l'on soit tous solidaires dans cette crise que nous traversons actuellement. Et puis pour les agriculteurs, c'est l'occasion d'écouler leur stock et de ne pas faire de gaspillage”, a ajouté l’intéressé.



Les consommateurs ont également salué cette initiative. “C'est une très bonne idée. Je pense que les prix sont très raisonnables. Les agriculteurs ont fait un effort et c'est bien de venir pour pouvoir les aider. C'est sûr que je reviendrai dans les prochains jours si l'opération se poursuit”, a indiqué un client.



Pour le moment, seules les communes de Punaauia et de Pirae ont accepté d'organiser un market drive, les mardis et les vendredis. “Mais si on voit que les gens répondent présent, et si on arrive à mobiliser assez de personnes pour pouvoir gérer les drive, pourquoi pas en lancer dans les autres communes”, a affirmé Heipua de la CAPL. En attendant, rendez-vous vendredi sur le parking de la mairie de Punaauia et à Aorai Tini Hau pour un nouveau market drive.