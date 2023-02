Une plateforme de rencontre pour les matahiapo

Tahiti, le 08 février 2023 – Pour faire face au problème de l'isolement des matahiapo, le ministère du Travail et des Solidarités a présenté mercredi la plateforme “Atamai” visant à créer un réseau d’activités pour les séniors.



Développée par le ministère du Travail et des Solidarités, la nouvelle plateforme “Atamai” devrait être lancée sous peu, après avoir reçu l’aval du gouvernement.



Le communiqué du conseil des ministres diffusé mercredi explique que la Polynésie connait un accroissement du nombre de personnes âgées de 60 ans et plus. Cette part de la population qui était de 12% en 2017 devrait atteindre les 17% en 2027. Le fait est que de plus en plus de séniors vivent seuls dans des maisons individuelles. C'est pour face à cette solitude et “aux nouvelles problématiques relatives à l'isolement” des matahiapo, que cette plateforme a été développée. Atamai se veut facile d'utilisation et est donc conçue pour créer du lien avec d'autres personnes âgées. Notamment à travers diverses activités telles “une partie de pétanque, une randonnée ou même une bringue". Les seniors devraient trouver à se divertir au nombre des activités proposées par d'autres personnes inscrites sur cette plateforme. Atamai a été développée pour devenir “un vrai lieu de partage, de solidarité pour plus de cohésion sociale et est destinée à maintenir des liens entre matahiapo, voire avec des personnes d'autres générations”.



Rédigé par Guillaume Marchal le Mercredi 8 Février 2023 à 17:25 | Lu 181 fois