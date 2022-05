Une pétition pour sauver la plage de Temae

Moorea, le 17 mai 2022 - Cinq élus de l’opposition vont tenter de récolter 3 000 signatures à Moorea afin de demander au conseil municipal l’organisation d’une consultation populaire sur le maintien de la plage publique de Temae. La pétition circulera pendant un mois dans les paroisses protestantes et différents points de vente de l’île.



Cinq élus de l’opposition (Christiane Kelley, Julien Tuariihionoa, Jean Tehuritaua, Isabelle Deredec, Maire Bopp Du Pont) demanderont prochainement au conseil municipal, avec le soutien de la fédération Tāhei ‘autī ia Moorea et de l’Église protestante mā'ohi, qu’une consultation officielle des habitants soit faite sur le maintien de l’emplacement réservé communal n° 22 de Temae, incluant notamment la plage publique. Pour cela, ils ont besoin que 1/5 des électeurs de l’île (soit près de 3 000 personnes), demande cette consultation populaire et qu'elle soit inscrite à l’ordre du jour du conseil municipal. Pour atteindre ce chiffre, une pétition pour récolter le maximum de signatures va circuler pendant un mois dans les paroisses protestantes ainsi que dans différents points de vente de l’île. (Des précisions sur les sites concernés seront données d’ici une semaine sur la page Facebook de la fédération Tāhei ‘autī ia Moorea et celle du Amuitahiraa tāvini e tià ai ensemble pour servir).



“Il y a des articles qui disent bien que la commune a la compétence d’organiser des consultations populaires sur des affaires dont il a la compétence. On va avoir un avis des administrés. C’est après que la commune va se positionner et va donner sa décision. Nous, nous pensons que l’avis des administrés est important”, explique Christiane Kelley, élue de Moorea. Elle ajoute : “On va savoir avec cette consultation si le peuple veut que cet emplacement soit maintenu ou pas. Si on n’atteint pas les 3 000 signatures, cela voudrait dire qu’une partie de la population ne se sent pas concernée par l’avenir de cette plage.” Selon elle, une demande aurait déjà été formulée au tāvana de Moorea pour que la population soit consultée sur le maintien de la plage publique de Temae, le projet Carrefour de Maharepa et du maintien de l’aire marine protégée de Nuarei. Celle-ci aurait été refusée sous prétexte que “ces trois points ne font pas partie de la compétence communale”. Cette fois-ci, les cinq élus de l’opposition affirment clairement que la décision du maintien de cet emplacement appartient à la municipalité du fait de son inscription au PGA de l’île. “Au final, qui prend la décision de maintenir ou pas cet emplacement réservé ? Nous disons que le maire de Moorea a son mot à dire puisque cela fait quand même partie des affaires de la commune”, assure Christiane Kelley.



Cette dernière fait donc appel à la population pour se mobiliser. "Le but de cette démarche est véritablement de tout mettre en œuvre pour que l’on arrive à préserver la plage de Temae en faveur des habitants de Moorea. Il faut se rappeler que c’est un emplacement réservé inscrit au PGA depuis 2013 dont le bénéficiaire est la commune de Moorea-Maiao pour un projet de jardin public. Nous vous demandons donc massivement de signer cette demande que l’on va transmettre au maire ainsi qu’au conseil municipal afin qu’il organise une consultation populaire”, conclut-elle.