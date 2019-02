Une pétition pour dire stop à l'eau sale dans les foyers de Moorea

Te tama no Faaroa i Papetoai

Il est mentionné sur nos factures que la Polynésienne des eaux nous fournit de l’eau potable. Or, depuis l’année dernière, cette eau n’est pas propre alors que nous continuons de payer. Quand on demande des explications au service clientèle, ils nous ignorent. On est arrivé à un moment où on ne peut plus laisser faire. Désormais, tous les signataires de cette pétition ne payeront plus leurs factures d’eau

Les scientifiques affirment que l’aluminium, qui existe dans le chlore, peut provoquer la maladie d’Alzheimer en restant trop longtemps dans le corps humain. Des tests réalisés en Australie, au Canada ou en Norvège le prouvent. Or tous les jours, on en absorbe 0,200 mg par litre d’eau. C’est la quantité autorisée par l’État. Si on multiplie ce chiffre par 365, combien en absorbe-t-on dans l’année ? Les scientifiques disent que l’homme peut attraper des maladies à partir de 0,100 mg par litre

que la Polynésienne des eaux leur apporte des preuves, si elle réfute l’affirmation des scientifiques

quantité excessive

Te tama no Faaroa i Papetoai

Ils nous disent qu’ils ont des machines pour filtrer l’eau dans cette usine. Pourquoi notre eau n’est pas potable dans ce cas ? Lorsqu’il y a de fortes pluies, les employés vont verser beaucoup de chlore pour nettoyer et pour, soi-disant, rendre l’eau limpide ou claire. C’est pour cela qu’on retrouve trop de chlore dans l’eau des foyers de Papetoai. Quand ça ne sent pas le chlore, ça sent la boue. Quand ça ne sent pas la boue, ça sent le chlore

pousser la Polynésienne des eaux à régler ce problème d’eau et pour que la municipalité sache ce qu'il se passe

La Polynésienne des eaux n’a pas su répondre à nos questions concernant nos problèmes d’eau. On a des questions sans réponses, mais on continue à payer de l’eau sale

La loi Brottes interdit les coupures d’eau en France, en cas de factures impayés. La Lyonnaise des Eaux, Saur et Veolia ont déjà été condamnés pour avoir coupé l’eau dans certains foyers français. On demande à la Polynésienne des eaux de nous montrer la loi qui leur permet de couper l’eau dans les foyers en Polynésie française. Si elle porte plainte contre les pétitionnaires, qu'elle le fasse. On ira au tribunal

Te tama no Faaroa i Papetoai