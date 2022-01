Une partie du pont de Pueu a finalement cédé suite aux intempéries

Tahiti, le 15 janvier 2022 – Alors que la commune avait interdit aux poids lourds de circuler sur le pont de la rivière Teruvea à Pueu, une partie de ce dernier a cédé dans la nuit de vendredi à samedi. Le ministre des Grands Travaux, René Temeharo, s'est rendu sur place samedi. Un arrêté a été pris pour fermer la circulation sur le pont et ce, jusqu'à nouvel ordre.



Une partie du pont de Pueu à Taiarapu-est a cédé la nuit dernière. Le ministre des Grands Travaux, René Temeharo, s'est rendu sur place samedi et a recommandé à la population de limiter ses déplacements ce wwekend. Après concertation des équipes techniques et des tavana de Taiarapu-est, de Pueu, de Tautira et de Afaahiti, un arrêté municipal a été pris par la commune de Taiarapu-est afin de fermer la circulation sur le pont et ce, jusqu'à nouvel ordre.



Cette mesure permettra à la société sollicitée par le service de l'équipement de consolider provisoirement l'ouvrage. Les travaux ont débuté dès samedi après-midi. En amont du pont actuel, un pont provisoire va être réalisé afin de permettre la reconstruction d'un pont neuf.