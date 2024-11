Une opération de financement pour le premier avion de Motu Link

Tahiti, le 12 novembre 2024 – Fenua Financement a lancé ce mardi une opération de financement du premier avion-cargo de la compagnie Motu Link Airline. Cette plateforme permettra à la compagnie d’acquérir son premier avion ATR 72-500 F Cargo, issu d’une reprise par le fabricant ATR, qu’il a reconditionné en avion-cargo.



La SAS Motu Link Airline a été créée en 2021. Elle a pour ambition de devenir une compagnie aérienne domestique desservant les îles de la Polynésie française, ayant vocation à transporter le fret aérien entre les îles.



L’agence Fenua Financement, de son côté, est issue du partenariat entre un cabinet en gestion de patrimoine Le Fare de l'épargne, une agence immobilière Immo The Club, des acteurs locaux installés à Papeete et une plateforme métropolitaine d'investissement en ligne, “les Entreprêteurs”, société agréée par l'Autorité des marchés financiers (AMF) en qualité de prestataire de services de financement participatif (PSFP).



Fenua Financement a lancé ce mardi une opération de financement pour que Motu Link puisse acquérir son premier avion ATR 72-500 F Cargo. Le minimum d’investissement est de 12 000 francs et cela sans frais pour les investisseurs. Les frais seront supportés par le porteur de projet.



Le projet est ouvert à la réservation sur la plateforme depuis le 9 novembre et les souscriptions ouvrent à partir du 20 novembre à l’adresse :



Motu Link Airline a sollicité la plateforme (donc l’épargne des polynésiens) pour collecter 380 millions de francs, afin de permettre l'acquisition de ce premier avion-cargo acheté 480 millions de francs, soit un apport de 100 millions sur l'achat de l'actif. La dette est émise sous la forme d'un emprunt obligataire amortissable sur 90 mois, dont six mois de différé d'amortissement du capital.



Le projet est garanti par l'apport en fiducie sûreté des titres de la société détenant l’avion qui est créée spécifiquement pour les besoins de cette opération et qui n'a vocation qu'à détenir ce type d'actifs.



Rédigé par Bertrand Prévost le Mardi 12 Novembre 2024 à 18:14 | Lu 529 fois