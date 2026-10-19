

Une nouvelle formalité pour passer par les États-Unis

Tahiti, le 29 octobre 2026 - À partir du 3 novembre et jusqu'au 18 décembre, les voyageurs passant par les États-Unis et les Américains eux-mêmes devront remplir un formulaire pour indiquer qu'ils ne se sont pas rendus en République démocratique du Congo où sévit l'épidémie d'Ebola.



Après l'Esta et le visa, les États-Unis demandent un nouveau document aux voyageurs et à ses ressortissants. À partir du 3 novembre et pour pouvoir embarquer dans l'avion, ces derniers devront signer une attestation sanitaire pour indiquer qu'ils ne se sont pas rendus en République démocratique du Congo (RDC) durant les trois dernières semaines précédant leur voyage. La démarche décidée par les autorités américaines vise à empêcher la circulation du virus Ebola qui a, selon l'AFP, causé 4 887 décès au 27 octobre dans ce pays d'Afrique centrale depuis sa réapparition en mai dernier.



Tel que l'a confirmé une agence de voyage locale à Tahiti Infos, toutes les compagnies aériennes ont été informées de cette nouvelle formalité. Et à compter du 3 novembre, les personnes résidant en Polynésie devront donc remplir cette attestation. La mesure doit prendre fin le 18 décembre mais pourrait être renouvelée selon l'évolution de l'épidémie en RDC.



Sur son site, la compagnie aérienne Air Tahiti Nui indique que les “passagers ne sont pas tenus de conserver une copie de l'attestation après lui avoir remise” et rappelle que ceux qui ne “remettent pas une attestation dûment complétée et signée se verront refuser l'embarquement”. Le formulaire est téléchargeable sur le site d'Air Tahiti Nui.

Rédigé par Garance Colbert le Jeudi 29 Octobre 2026 à 13:31 | Lu 1568 fois



