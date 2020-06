Une nouvelle enseigne à Uturoa

Dans cette surface de plain-pied de 140 m² baptisée Maeva Liza, on trouve un peu de tout en plus de la partie alimentation. Pêle-mêle de la bijouterie, de l'électroménager, des produits bio, des produits alimentaires, etc. et même pour la première fois à Raiatea des produits en vrac.

Très tendance, cette manière de servir de la marchandise tend à séduire une clientèle soucieuse de l'environnement, puisque pour récupérer le contenu il faut venir avec le contenant. Un segment commercial qui devrait plaire à tous ceux qui sont exaspérés par le suremballage, mais aussi par l'incivisme des consommateurs qui jettent tout dans la nature.

Évidemment, dans le secteur commercial de la commune, où sont déjà installés bon nombre de grandes surfaces et autres locaux de proximité, l'arrivée d'un énième concurrent ne réjouit pas forcément toutes les enseignes. Mais comme le dit le dicton, le soleil brille pour tout le monde et la concurrence a, en général, bénéficié, sinon à tout le monde, tout au moins aux consommateurs.

L'avenir dira si Liza a eu le nez creux en optant pour cette voie. Mais pour qui la connaît, connaît sa ténacité et son endurance au travail, la réponse semble toute trouvée.