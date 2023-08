Une nouvelle directrice pour le collège et le Cétad de Nuku Hiva

Nuku Hiva, le 11 août 2023 - Les Marquises comptent quatre collèges répartis sur trois îles : Nuku Hiva, Ua Pou et Hiva Oa. Avec près de 300 étudiants, le collège-lycée-Cétad de Nuku Hiva est le plus important de l’archipel en nombre d’élèves. Ce vendredi, tout le personnel de cet établissement était réuni afin de préparer au mieux l’année scolaire 2023-2024 et de faire connaissance avec la nouvelle cheffe d’établissement.



Les 50 membres du personnel du collège-lycée-Cétad “Te tau vae ia” de Taiohae à Nuku Hiva étaient tous sur le pied de guerre, ce vendredi, pour la prérentrée de l’année scolaire qui débutera effectivement lundi prochain. Ils ont ainsi pu faire la connaissance de leur nouvelle principale, Thi Xuân Lê, arrivée de métropole il y a peu. Cette dernière a indiqué avoir choisi de mettre son professionnalisme au service des enfants polynésiens : “J’ai fait ce choix car il me semble que depuis plusieurs années, le gouvernement de Polynésie française a su déployer des innovations et des dispositifs pour faire réussir les élèves. Avoir la possibilité d’adapter l’éducation en fonction du public et en fonction des textes originaux, c’est ce qui m’a intéressée.”



Au côté de la conseillère principale d’éducation Louisa Tevenino, la nouvelle cheffe d’établissements a orchestré cette première journée de travail, qui avait pour but de faire part des directives ministérielles, de présenter les spécificités du collège et du Cétad ou encore de faire état des résultats de l’an dernier et des orientations de l’année qui débute.



Cette année, six nouveaux personnels viennent compléter l’équipe : Tahia Temarono enseignera l’éducation physique et sportive, Giorgia Taboga-Sartor enseignera l’espagnol, Christopher Jean rejoindra l’équipe des agents techniques et Nelson Puhetini et Joséphine Teikivaeoho seront les agents d’éducation pour les élèves en situation de handicap. Enfin Dolores Aka, pour qui il s’agit d’un retour en Terre des hommes, occupera le poste d’infirmière de l’établissement. Ce lundi, ce sont les élèves des classes de 6e qui feront leur entrée au collège et au Cétad.

Le parcours de Thi Xuân Lê Thi Xuân Lê, la nouvelle principale du collège-lycée Cétad de Nuku Hiva, est originaire de la ville de Bergerac en Dordogne. Elle a poursuivi ses études supérieures dans l’académie de Bordeaux.

Après l’obtention d’une maîtrise en écologie, écotoxicologie et phytoécologie des régions tempérées et tropicales, elle se lance dans un 3e cycle en management de l’achat industriel, avant de poursuivre la voie de l’enseignement.

D’abord professeure de sciences et vie de la terre en Gironde, en Dordogne et dans le Lot-et-Garonne (académie de Bordeaux), elle devient cheffe d’établissement dans cette même région.

Après cinq années à la tête de collèges et lycées en métropole, c’est désormais aux Marquises à Nuku Hiva que Thi Xuân Lê officiera pendant au moins deux ans.

Vendredi 11 Août 2023