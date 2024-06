Une nouvelle directrice à la Santé

Tahiti, le 28 juin 2024 – Philippe Biarez quittera la direction de la Santé le 30 juin prochain et sera remplacé par sa directrice adjointe, Karine Vannes.



Le Journal Officiel de Polynésie française (JOPF) a publié ce vendredi l’arrêté portant fin de fonctions de Philippe Biarez en qualité de directeur de la santé dès le 30 juin, et celui portant nomination de celle qui lui succède par intérim, sa directrice adjointe Karine Vannes. Reste à savoir combien de temps elle restera. Philippe Biarez, ancien directeur de l’hôpital de Moorea avait été nommé il y a moins d’un an, par un arrêté du 16 août 2023. Plilippe Biarez s’était élevé contre les mesures de contrôle de la masse salariale annoncées par la ministre de la Fonction publique Vannina Crolas. Il avait fait part de sa “profonde préoccupation” au ministre de la Santé Cédric Mercadal dans un courrier du 14 février, en pointant notamment du doigt “une inégalité de traitement et de priorités”. Et le 13 juin dernier, Philippe Biarez a repris la plume pour dénoncer un système de santé à l’agonie dans les îles et alerter le ministre Cédric Mercadal sur la “situation critique de l’effectif médical dans les archipels”.