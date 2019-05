Une nouvelle centrale à la Maroto pour alimenter 200 foyers

"Ce projet nous convient bien"



Haururu s'occupe du village Fare Hape depuis 25 ans. Où en est votre collaboration avec Marama Nui ?

"L'intérêt de ce projet c'est cet échange que l'on a eu avec Marama Nui, la réflexion en amont et l'intégration de nos propositions. On a vraiment tenu compte de notre sensibilité, de notre soucis de préserver notre environnement qui, si l'on n'y prend garde, va disparaître au fur et à mesure. Ce projet, et celui qui avait eu en bas, nous convient bien. C'est extraordinaire puisque ça ne touche en rien à la nature, à part déplacer un tuyau pour le mettre là. Après, il y a d'autres projets où il faudra débattre parce qu'il y aura d'autres conséquences... Donc ce qui est important c'est ce débat constant, avec de l'humilité chez chacun, du respect de l'autre et de la transparence. Il y a des échanges constants entre Marama Nui et l'association. Il y a beaucoup de collaboration, à chaque fois que l'on a besoin d'eux ils sont là, et vice-versa. Mais toujours dans ce soucis de transparence et de confiance."



Quelles sont les nouveautés à Fare Hape, on a vu des travaux, financés par le Pays...

"On met en place un centre d’immersion culturelle. Ce ne sera plus seulement le village traditionnel, ce sera aussi un lieu où les gens viendront se rencontrer pour échanger et pour apprendre les arts traditionnels, la médecine traditionnelle... Le 1er juin nous allons inaugurer le nouveau fare et l'un des premiers projets nous allons mettre en place, c'est de faire se rencontrer les médecins et les praticiens de la médecine traditionnelle. Il y aura aussi des stages d'immersion dans tous les domaines. Le fait d'être isolés comme ça nous permet d'aller beaucoup plus loin dans la tradition… Tout en voyant le futur. Il ne faut pas oublier qu'on a deux doctorantes qui préparent leurs recherches chez nous, l'une vient de finir dans la culture et la santé, une autre qui prépare son doctorat, et deux ou trois autres qui se préparent à y aller. Donc on n'est pas seulement dans la tradition, on se sert de la tradition pour mieux se projeter vers l'avenir."