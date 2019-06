Une nouvelle antenne du Sefi inaugurée à Moorea

MOOREA, le 31 mai 2019. Une nouvelle antenne du Sefi a été inaugurée vendredi à Maharepa.



Le président Edouard Fritch, le ministre du Logement, Jean-Christophe Bouissou, et la ministre du Travail, Nicole Bouteau, se sont rendus, vendredi matin, à Moorea, pour inaugurer l’antenne du service de l'emploi de la formation et de l'insertion professionnelles (SEFI) de Moorea et remettre des bons d’aides à l’amélioration de l’habitat.



Le maire de Moorea, Evans Haumani, les représentants de l’Assemblée de la Polynésie française, de Moorea, John Toromona, Romilda Tahiata, Vaiata Friedmann et Teapehu Teahe, étaient également présents.



Après les témoignages de stagiaires et d’employeurs pour relater les parcours d’insertion des jeunes de Moorea, le président a réaffirmé l’importance de cette antenne du SEFI pour être au plus près des jeunes demandeurs d’emploi et des entreprises.