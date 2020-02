Une navette contre l’exclusion aux Marquises

Tahiti, le 3 février 2020 - L’État et le Pays ont signé une convention cadre pour le financement d’une vedette de sauvetage et d’aide médicale, ce lundi après-midi. Le navire, censé arriver en juin 2021, sera basé à Hiva Oa.

Une convention-cadre État-Pays a été signée lundi après-midi pour le financement d’une vedette de sauvetage et d’aide médicale pour les îles Marquises Sud. Le président de la Polynésie française l’a rappelé, l’actualité des Marquises a montré « la fragilité et l’insuffisance des moyens » en matière de sauvetage en mer et d’évasan. La future vedette de la Fédération d’entraide polynésienne de sauvetage en mer (FEPSM) viendra compléter les moyens existants. Ce navire est réclamé par la fédération et par la commune depuis de nombreuses années.