Une mort suspecte à Taapuna

Tahiti le 18 juin 2024. Le décès d'un homme lundi soir à son domicile interroge à Taapuna. La section de recherche de Papeete a été diligentée par le parquet pour mener l'enquête.



Un homme de près de 59 ans a été retrouvé mort lundi soir à son domicile indiquent ce mardi nos confrères de Polynésie 1ere.



Selon nos informations, l'homme a été découvert allongé dans son lit. Le sexagénaire semblait porter sur lui les traces d’une intervention extérieure qui aurait conduit à son décès. Toujours selon nos informations, cela faisait plusieurs jours que sa famille n'avait pas de nouvelles de sa part et il ne s'était plus présenté à son travail. C'est d'ailleurs un des proches du malheureux qui a prévenu la gendarmerie après avoir découvert le corps lundi soir.



Sur place, son corps a été trouvé dans un état de décomposition assez avancé et des traces d'effraction dans l'appartement ont été relevées.



Suite à ces premiers éléments, le parquet de Papeete a ouvert une enquête pour meurtre, enquête qui a été confiée à la Section de recherches de Papeete.



Selon la chaîne de Pamatai, une autopsie du corps a été ordonnée.





Mardi 18 Juin 2024