Une messe pour soutenir Michel Buillard

Tahiti, le 13 novembre 2021 - Une messe s'est déroulée samedi en l'église Maria no te hau à Punaauia en soutien au maire de Papeete, Michel Buillard, hospitalisé après une chute à Nice.



Les amis et la famille du maire de Papeete Michel Buillard se sont rassemblés en l’église Maria no te Hau samedi matin pour célébrer une messe de soutien pour l’encourager à "tenir bon" comme l’a souligné le Père Landry qui officiait pour l’occasion, a annoncé la présidence dimanche. Les amis du maire de Papeete ont été rejoints pour l'occasion par le président du Pays Edouard Fritch, le président de l’Assemblée Gaston Tong Sang, plusieurs ministres, des représentants, le conseil municipal et les employés de la ville de Papeete. Le communiqué précise que Michel Buillard a été victime d’une chute et sa tête à heurté le sol entrainant un évanouissement et un coma. Depuis, le maire de la capitale est sorti du coma et se rétablit.